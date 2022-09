Plenković: Postoji rješenje da članovi uprave INA-e ne dobiju otpremnine

Podijeli:







Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade održao je konferenciju medije.

Na početku se pohvalio mjerama za utvrđivanje najviše maloprodajne cijene goriva te je izvijestio o zahtjevu EK-a za isplatu dodatnih 700 milijuna eura za provedbu projekata Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Rekao je da se nastavljaju pripreme za ulazak u eurozonu i Schengen.

Najavio je i put u SAD.

Kako smijeniti hrvatske članove Uprave INA-e bez da se ispalte otpremnine?

“Što se tiče INA-e, mi smo već donijeli odluke. Ja sam odmah nakon izbivanja afere pozvao sve članove na odgovornost, to znači na ostavke. Vidite i sami da je mađarska strana razumjela jasnoću koju smo poslali. Isto smo očekivali od hrvatskih članova Uprave. Smatram da bez obzira jesu li odgovorni ili ne, jesu li znali ili ne, da ovakva afera koja je nanijela ovako veliku štetu je dovoljno jasan razlog da se ta poruka koja dođe s razine premijera i ministra gospodarstva treba i može razumjeti. Koji su njihovi razlozi, zašto to nisu učinili, oni trebaju objasniti. Itekako sam zatečen činjenicom što se nitko od njih nije uopće oglasio u ova četiri tjedna. Što je po meni još gore. Imamo megaaferu o kojoj svi mi moramo nešto tumačiti, a nemamo veze s tim, a oni koji su dobili naše povjerenje da budu članovi Uprave u četiri tjedna nisu rekli ništa. Za mene je to diskvalifatorni element koji će biti razriješen ovog tjedna na sjednici NO-a koji će poduzeti sve mjere pa i one vezane uz otpremnine. Ima rješenja”, rekao je Plenković. Dodaje da postoji rješenje da ne dobiju otpremnine.

Vlada je danas odbila izvješće HERA-e.

“Mišljenje je negativno, rasprava će u četvrtak biti u Saboru, on je zadužen za imenovanja. Većina će biti za promjene”, rekao je Plenković.

Plenković je da bez jedinstvenog rješenja na razini Europe nije moguće donijeti odluku o plinu za poduzetnike. Nada se da će se naći rješenje krajem rujna.

“Jedno od rješenja je da se smanji potrošnja, a neke članice se zalažu i za ograničenje cijene, no to mora biti doneseno na razini EU”, rekao je.

Komentirao je i sigurnosno pitanje.

“Nema zabrinutosti vlasti i institucija da nam predstoji neka neposredna prijetnja”, rekao je o sigurnosnom riziku i različitom tumačenju institucija. “I bez izvještaja SOA-e vidljivo je da postoje skupine koje imaju neke svoje ciljeve, no ako se čita izvješće SOA-e, onda nema nikakvog nerazumijevanja”, rekao je i dodao da je što se tiče predsjednika Milanovića bilo tri različita tumačenja: “On je imao tzv. trokorak. Prvi dan u četvrtak nije znao ništa, u petak je rekao da Kapulica manipulira, u subotu opet nešto treće. Jasno je tu tko govori istinu”.

“Ako postoje skupine koje nasilno žele srušiti vlast, onda to moramo jasno reći”, kazao je i ponovio kako se stvara i širi mržnja prema Vladi, za što je između ostalih optužio i napise u medijima.

“Postoje ljudi koji su meni dolazili i kucali u Vladi i govorili ‘molim vas primite me u Vladu’, a sad nas naziva štakorima pa ako imate predsjednika koji generira mržnju i ta mržnja ima svoj efekt i onda određena skupina ljudi koja odluči raditi molotovljev koktel”, kazao je.

“Nema disonantnosti, Milanović je disonantan sam sa sobom”, rekao je premijer i pozvao Sinišu Hajdaša Dončića da još jednom sazove sjednicu Nacionalnog odbora za sigurnost i on ću se opet rado odazvati”.

“Predsjednik je išao manipulirati. Mi s njim uopće ne raspravljamo, uopće nas ne zanima. Vi ste od četvrtka imali medijsku kampanju dezinformacije. Ako netko laže, i govori da ste udbaš ili SS-ovac, ako imate medij koji kaže ili ste čovjek ili ste HDz-ivac, to je sve pretek za mržnju”, rekao je Plenković.

Na mogućnost da se sazove sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, Plenković je rekao kako njemu ne treba sjednica, jer je njemu sve jasno. “Imam izvješće SOA-e i to je to. S kim da raspravljam? S Milanovićem? To je za mene gubljenje vremena”, kazao je.