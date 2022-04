Podijeli:







Izvor: Slavko Midzor/PIXSELL

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina održao je konferenciju za medije na kojoj je predstavljen plan ubrzanja obnove nakon potresa.

“Prioritetno radimo da svim građanima u kontejnerskim naseljima i slično osiguramo da zimu provedu u svom domu ili adekvatnom smještaju”, kazao je ministar.

Pet točaka za ubrzanje obnove

Rekao je da je pet točaka plana za ubrzanje obnove nakon potresa. Prva se odnosi na učinkovitiju organizaciju iz dana u dan.

“To znači da svaki tjedan imamo operativne koordinacije u koje sam redovito uključen i na tjednoj razini unaprjeđujemo komunikaciju, procese, prilagođavamo aktivnosti i rješavamo operativne probleme”, kazao je.

Osvrnuo se i na jačanje ljudskih kapaciteta, navodeći da će se na tome poraditi već u sljedećim tjednima i mjesecima. Govorio je i o “organizacijskom preustroju Fonda za obnovu”.

“Jasno je da je 1,5 godinu dana nakon formiranja Fonda nemammo na području Zagreba i okolice, na području obnove kojom se bavi Fond, nemamo niti jedno gradilište. To govori samo za sebe, govori o tome da su potrebne prilagodbe. Napravit ćemo organizacijske promjene koje će biti provedene u sljedećih mjesec do dva dana”, izvijestio je Paladina.

Druga točka plana je efikasnija i brža nabava.

“U posljednjih mjesec dana posebno smo radili analizu stanja na građevinskom tržištu, dostupnost materijala. Ustanovili smo da je važno da informiramo građevinsko tržište o dugoročnom planu nabave i dugoročnim aktivnostima”, rekao je Paladina.

Nabava po cjelinama i generički troškovnik

Dodao je da će u “vrlo kratkom roku” pripremiti generičke troškovnike kroz koje će se “raspisivati nabavu za okvirne sporazume”.

“To znači da umjesto da za 30 objekata raspisujemo 30 nabava, raspisat ćemo jednu”, pojasnio je ministar.

Navodi da je to promjena koja će značajno ubrzati cijeli proces. Dodao je da će se nabava provoditi po cjelinama, geografskim, linijskim ili blokovskim “kako bi postigli da izvršiteljima “olakšamo provođenje njihovog posla, olakšamo troškove mobilizacije”.

Smatra da će se tako povećati promjena u interesu od strane građevinske struke.

“Ako se pokaže da unatoč svemu ovom, da kapaciteti hrvatske građevinske industrije nisu dovoljni, osigurat ćemo centralno kvalitetno informiranje stranih izvođača o planiranim aktivnostima i uvjetima poslovanja na tržištu i što to moraju zadovoljiti da bi mogli poslovati na hrvatskom tržištu”, naveo je ministar.

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada

Treća točka su regulatorne izmjene za lakšu provedbu obnove.

Kod samoobnove je naglasio da to ne znači da se “država želi izvući iz procesa obnove”. Ističe da je samoobnova dodatni plus koji će dovesti do ubrzanja procesa obnove.

“Samoobnova je prilika da se sami vlasnici uključe u proces obnove i podignu sigurnost svojih domova”, rekao je Paladina.

Govorio je i o Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada koji se treba donijeti do kraja godine. “Planiramo donijeti ovaj zakon da bi imali reguliran i posložen sustav s jasnim pravilima kao temelj za provođenje daljnih procesa.”

Govorio je i o seizmičkom certifikat u navodeći da će on dati “jasan podatak o pvećanju sigurnosti zgrada”, što bi moglo potaknuti vlasnike na obnovu jer će taj ceritifikat dati dodatnu vrijednost.

“Obnova je odgovornost svih nas, prije svega moja”

Naglasio je važnost kvalitetne komunikacije. Navodi da će se intenzivnije komunicirati sa svim dionicima u obnovi. Najavio je novu web stranicu gdje će građani lako pronalaziti informacije o obnovi.

Peta točka je dinamika realizacije ubrzanja obnove.

“Do kraja ljeta cilj nam je započeti izvođenje radova na svim vrstama obnove, na svim područjima pogođenim potresom, odnosno na području svih županija: prtioritetno isplatiti novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu, u narednih godinu dana gotovo u cijelosti završiti sve postupke organizirane nekonstrukcijske obnove, do kraja ljeta započeti radove na više stotina gradilišta, konstrukcijske obnove i gradnje zamjenskih kuća”, najavio je ministar.

“Obnova je odgovornost svih nas, prije svega moja”, rekao je Paladina.

Nakon toga su uslijedila pitanja novinara. Na upit naše Ane Mlinarić o tome koliko će dugo ljudi živjeti u kontejnerskom smještaju, kaže da je to prioritet te da je uvjeren “da do kraja godine možemo omogućiti svima da imaju mogućnost življenja u svom domu ili zamjenskom adekvatnom smještaju – stanu ili slično”.

Što s građanima koji odbiju zamjenski smještaj? “Ako je zamjenski smještaj geografski blizu i ako je adekvatan – ne vidim da smo napravili ikakav propust.”

“Trenutna dinamika nije zadovoljavajuća, očekujem da dođemo do duplo i troduplo brže dinamike. Mogu garantirati da će se taj proces ubrzati”, kazao je Paldina.

Osvrnuo se i na cijene. “Ako ste ugovorili nepromjenjivu cijenu, ili želite ugovoriti nepromjenjivu cijenu, nisam siguran da dobivate bolji rezultat kao naručitelj. U ovakvim nestabilnim tržišnim uvjetima pogotovo. Možemo li biti siguran da će daljnja kretanja tržišta ići prema povećanju cijena? Što ako dođe do pada, tada bismo promjenjivim cijenama uštedjeli.”

Komentirao je i i je li izvlačio imovinu IGH kroz otkup potraživanja. “Nisam nikad izvačio imovinu niti iz jedne firme.”

