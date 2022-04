Podijeli:







Predsjednik Vlade Andrej Plenković odao je počast žrtvama ustaškoga logora Jasenovac na 77. obljetnicu proboja posljednjih zatvorenika logora.

“Žao nam je svih koji su ovdje poginuli. Važno je da za mlade generacije u našem obrazovnom sustavu osiguramo da mladi mogu na jasan način saznati i naučiti koliko se zlo događalo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Drago mi je da je omogućeno da ovdje bude toliki broj ljudi i da su na ovoj službenoj komemoraciji bili svi koji su pozvani. Mi smo ovdje kao i uvijek, službeno, s dostojanstvom i poštovanjem prema žrtvi”, rekao je premijer dodajući da se i tu vide vrijednosti kojima je izgrađena suvremena Hrvatska.

“Upravo je zato jasna osuda zločina u Jasenovcu iznimno važna, ne samo za žrtve, nego i za mlade koji tek trebaju osvijestiti što se događalo u našoj povijesti.”

Plenković kaže kako su jasne presude Ustavnog suda vezane za ZDS i da treba samo ujednačiti praksu. “Treba povećati kazne kako bismo djelovali preventivno i sankcionirali one koji krše zakone”, kaže.

Premijer je komentirao i izjavu Matka Raosa u Splitu. Kaže kako je Raos i sam potresen te kako “nekad, ljudi koji nemaju iskustva nekad kažu nešto što ne treba”.

“Nisam siguran da na takve događaje u budućnosti trebamo ikoga slati. Treba odati počast žrtvama, ali na ovakve događaje, koji liče na provokaciju…”, kaže Plenković.

Dodaje i da Vrhovni sud može samoinicijativno odlučivati o tome.

Na pitanje o predsjedniku Republike kaže kako ne želi “komentirati njegove besprizorne izjave koje je dao danas”. “Novo je da čak i lijevi novinari osuđuju to što on radi i to je dobro. Pokidao je sve mostove. Mi svoj posao radimo dobro i ozbiljno u interesu hrvatskih građana. Neki drugi koji imaju puno vremena ne rade to isto, rade nešto drugo. Kad prijeđu granicu, onda slijedi odgovor, ali to nas neće omesti da radimo ono što radimo svaki dan već šest godina za korist hrvatskih građana. Ključno je da naglašavamo tu razliku. Naša su postignuća vidljiva, opipljiva i bit će takva u budućnosti”, govori.

Plenković je na pitanje o njegovim nazivima za Milanovića (Kremljenko, karijes…) rekao da se treba podsjetiti na to kakva je bila politička komunikacija prije 2000-ih.

Na pitanje o Milanovićevim izjavama u kojima je optužio Plenkovića da je Gotovinu nazvao udbašem, Plenković kaže da se “to može nazvati i patološkim laganjem”.

O tome koliko je problem neizbor veleposlanika za Hrvatsku, Plenković kaže kako to uopće nije problem te da ne zna kako se pojavila teza da nema veleposlanika. “Mi nemamo veleposlanike na tri mjesta. Jedno je Sveta Stolica, odakle se veleposlanik vratio biti njegov savjetnik, na njegov zahtjev. Preminuli su veleposlanici u Francuskoj i Litvi. Svugdje drugo imamo veleposlanika.”

Premijer neće doći na komemoraciju koju sljedeći tjedan organizira Židovska zajednica jer ima unaprijed dogovorene obveze, kaže.

Ranije danas, podsjetimo, počast žrtvama Jasenovca odao je predsjednik Zoran Milanović koji se potom žestoko obrušio na premijera.

