U središnjici HDZ-a održana je sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća. Nakon sjednice premijer Andrej Plenković obratio se medijima.

“Zahvalili smo našoj predsjednici Karlovačke županijske organizacije na gostoprimstvu prošloga tjedna u Karlovcu. Izrazili smo sućut obitelji Đure Dečaka, župana virovitičko-podravskog. Razgovarali smo i o nastavku brutalne ruske agresije na Ukrajinu. Osudili smo ratni zločin u Buči gdje vidimo ubijanje civila na jedan zvjerski način”, rekao je premijer.

Premijer čestitao Vučiću i Orbanu

“Razmotrili smo situaciju nakon izbora u Mađarskoj i Srbiji. Čestitam premijeru Orbanu i predsjedniku Vučiću čija je stranka dobila potporu da formira parlamentarnu većinu i Vladu”, dodao je premijer.

Premijer je rekao da su i razgovarali o mjerama koje je Vlada uvela da smanji inflatorne učinke na građane.

Upitan da komentira izjave predsjednika Milanovića o Ukrajini i raskorak između dvije važne figure u državnom vrhu oko rata u Ukrajini, rekao je:

“Nisam vidio izjave, ali što se tiče mojih stavova o Ukrajini, mi smo tu vrlo konzistentni. Što se tiče raskoraka, to nije pitanje za nas, to je pitanje za one koje ne vide dobro stvari koje su svakome jasne. Ja pretpostavljam da vi svi pratite ono što govore brojni drugi čelnici”, rekao je.

Sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost

Komentirao je i zašto se Milanović i on još uvijek nisu sastali.

“Ja sam njemu poslao pismo 24. veljače da se sastanemo u formatu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Ne znam zbog čega se ne sastajemo, ali očito to njemu nije toliko bitno”, govori.

Ponovio je da je letjelica bila naoružana.

“Dron je bio naoružan, na njemu je bila bomba. Da je došlo do eksplozije, vidi se. Ono što znamo da je dron bio naoružan, još smo pokazali koja je bomba bila, je li bila neka prilagodba, to neka eksperti kažu”, kazao je Plenković.

“Ne vidim neku svijetlu budućnost lažljivaca u politici poput Grmoje. Kapulica govori istinu. Znači da ovaj drugi laže”, komentirao je premijer i okladu Marija Kapulice i Nikole Grmoje zbog koje je HDZ-ovac otišao na poligraf.

