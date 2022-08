Podijeli:







Izvor: Goran Kovacic / Pixsell

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje danas 17. Strateškom forumu na Bledu.

Uz Plenkovića tu su i predsjednici Islanda i Moldavije te premijer Slovenije i Albanije. Hrvatski premijer već se susreo s domaćinom, slovenskim kolegom Robertom Golobom.

Uoči otvaranja foruma zakazanog za 14 sati premijer Plenković dao je izjavu medijima.

“Bio sam sastanku s premijerom Golobom i ministricom Fajon, razgovarali smo o unaprijeđenju odnosa, energentima, pomoći Hrvatske Sloveniji oko požara, o trgovinskoj razmjeni, turizmu… I pozvao sam premijera u Hrvatsku”, rekao je.

“Za Hrvatsku arbitražna presuda ne postoji, mi smo iz tog procesa izašli. Arbitražni sporazum je kakav je, on nije opcija, naš ga Sabor nikad neće ratificirati, rekao sam to otvoreno premijeru Golobu”, rekao je Plenković i otišao na otvorenje Foruma nakon čega je komentirao pljačku Ine.

“Dobro je da pravna država funkcionira”

“Stjecanje imovinske i financijske koristi od grupe ljudi koji su očito imali namjeru steći velik profit nauštrb Ine. Dobro je da pravna država funkcionira, da institucije i Ministarstvo funkcioniraju, da su sredstva u blokadi te se tako osiguralo što manje financijske štete. Čestitam svima koji su sudjelovali u razotkrivanju”, rekao je.

“Zakonski okvir u Hrvatskoj za suzbijanje i otkrivanje pranja novca je takav da banke kad god primijete sumnjivu transakciju, pale alarm kod nadležnih. Kad se to vidi, banke moraju obavijestiti Ured za sprečavanje pranja novca koji djeluje u okviru Ministarstva financija i oni dalje regiraju. Nije slučajno otkriveno nego je aktiviranje mehanizama koji su za to nadležni, to je važno”, rekao je Plenković.

O Ini je dodao: “Oni očito imaju razine upravljanja, a kako im je ovo promaklo, nemam pojma. Očito unutarnji sustav kontrola nije bio prestrog. Ministar Filipović je danas zatražio reviziju, striktnu kontrolu poslovanja da hrvatska država kao suvlasnik do kraja shvati kako se odluke donose. Ovakve vrste ugovora moraju nadzirati razine koje se zovu Uprava i ostali ispod njih. Mislim da je NO na kraju priče. Po meni, mislim da su sve institucije djelovale brzo i učinkovito.”

“To što je netko član stranke, to je tako, nije to čovjek koji ima bilo kakav upliv u politiku HDZ-a. Časni sud će to riješiti”, dodao je.

Istaknuo je da nema uvid u tijek postupka te da je iz priopćenja DORH-a jasno definiran krug ljudi koji je osumnjičen, a o Škugoru ne zna ništa.

O reakcijama oporbe Plenković je rekao: “Što hoće oni? Gdje je to Dončić naučio, u Kragujevcu s Grbinom?”

Na pitanje je li Vlada iz slavonske Plinare izviještena o problemima: “Prvi put to čujem. Tko je to i kad rekao i kome?”

O optužnicama protiv pilota: “Za nas taj predmet ne postoji”

Odgovarao je i na pitanja o optužnici protiv hrvatskih pilota.

“Nadležnost Srbije nad zločinima počinjenim na teritorijima drugih država za nas je neprihvatljiva. Postojala je međunarodna instanca Haški sud. Sad 27 godina nakon podižu optužnice protiv Hrvata pilota ne dolazi u obzir. Taj predmet za nas kao državu ne postoji”, rekao je.

“Srbija se prvo mora dobro suočiti sa svojom prošlošću”, dodao je.

“Nikad nećemo ratificirati arbitražu”

Plenković se uoči Bledskog strateškog foruma prvi put bilateralno susreo s novim slovenskim premijerom Robertom Golobom te s ministricom vanjskih poslova Tanjom Fajon.

Teme razgovora bile su unaprjeđenje međusobnih odnosa, energetska situacija i suradnja, zajedničke inicijative na razini Europske unije, jačanje ekonomske suradnje, pomoć Hrvatskoj Sloveniji tijekom ovogodišnjih razornih požara te odlična turistička sezona – već u prvih sedam mjeseci ove godine u Hrvatskoj je boravilo više od milijun Slovenaca.

Neizbježno je bilo i pitanje razgraničenja dviju zemalja te presuda arbitražnog suda koju Hrvatska ne priznaje te je jednoglasnom odlukom Sabora izašla iz procesa 2015. godine, nakon objave dogovora između slovenskog člana suda Jerneja Sekolca i slovenske zastupnice pred sudom Simone Drenik o utjecanju na druge članove i manipulacije sudskom dokumentacijom.

Plenković je rekao da za Hrvatsku ta presuda „ne postoji” te da se „može razgovarati o raznim temama, no da hrvatski Sabor neće nikad ratificirati” odluku arbitražnog suda.

„To mora biti jasno svima, ja sam to otvoreno rekao premijeru Golobu i mislim da je na nama sada da u dobrom duhu radimo na svim onim temama koje nas povezuju”, naglasio je premijer.

„Hrvatska i Slovenija su prijateljske zemlje i trebamo staviti u fokus ono što nas zbližava, a ne razdvaja, a ta tema će se rješavati s vremenom”.

