Premijer Andrej Plenković zajedno s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlić Radmanom u ponedjeljak boravi u Imotskom. Ranije je održana i telefonska sjednica Vlade na kojoj je donesena odluka o novim cijenama goriva. Plenković je detalje predstavlio u Imotskom, a komentirao je i šefa ureda potredsjednice Vlade Anje Šimprage koji je pijan automobilom udario dijete te pobjegao s nesreće. "Reagirali smo odmah, on je razriješen", rekao je Plenković.

“Ovdje imamo super demografske promjene. Sad grad Imotski daje za prvo dijete deset tisuća kuna. Male mjesta daju isto tako pomoć. Trebamo kombinirati sredstva koja su na raspolaganju i napraviti iznaći sredstva za vrtića koje te općine ne bi mogle financirati”, rekao je Plenković o Imotskom.

“Vlada će pomagati sve krajeve kojima treba pomoć. Lika, Banovina i Dalmatinska zagora su dijelovi koji su propatili puno za vrijeme Domovinskog rata. Moramo pomoći tim krajevima”, naglasio je.

Komentirao je i slučaj šefa ureda potpredsjednice Vlade Anje Šimprage.

“Prvo, nije riječ o nikakvom dužnosniku, riječ je o državnom službenikom. Nije nikakva politička funkcija. Čovjek nije član nijedne stranke, nema veze s SDSS-om. Mi smo ga danas razriješili na telefonskoj sjednici Vlade”, rekao je Plenković dodajući da je nedopustivo da udari u dijete, ne stane i ne pruži pomoć.

“Ovo je nevjerojatni potez gdje se dogodila ta nesreća i mi smo odmah o tome razgovarali, čim smo čuli o kome je vijest i reagirali smo odmah. Čuo sam se s potpredsjednicom Šimpragom, reagirali smo odmah. Taj čovjek nema veze s politikom, a kamoli nebuloznim tezama da bi ga netko politički štitio”, dodao je.

Na pitanje o županu Damiru Dekaniću, koji je bio u sličnoj situaciji, Plenković je rekao da to nije isto. “Tamo je bila materijalna šteta, nitko nije ozlijeđen. On nije pobjegao. Ne miješajte mi kruške i jabuke.”

Prema novoj uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, gorivo će od sutra biti jeftinije, no samo par lipa.

“Da nije bilo mjera Vlade sve bi to bilo ksuplje, nastavljamo raditi u korist građana, u korist gospodarstva. Ako treba, svaki ćemo ponedjeljak donositi nove mjere Vlade o cijeni naftnih derivata”, rekao je premijer o novim cijenama goriva. “Najavio sam i promjenu PDV-a s 13 na 5% energenata, ogrijevnih drva i peleta, to su ozbiljni iskoraci koji idu u korist naših građana.”

Komentirajući smrt dubrovačkog vatrogasca izrazio je veliku žalost, rekao je da je riječ o jednom od najboljih vatrogasaca te da je to velika tragedija. “To su te teške životne situacije, moja sućut njegovoj obitelji i moje odobno i u ime cijele Vlade.”

“Hrvatska ima šest kanadera i mi smo jedna od najjačih zemalja koje imaju takav broj kanadera, imamo ih jako puno i s ovim kapacitetima mi smo i pomagali Sloveniji. Svaki dan su letjeli tamo. Svaki dan su letjeli u BiH i sve pokrivali u Hrvatskoj. Nikada još nismo došli u situaciju da nismo mogli kanaderima pokriti sve situacije”, rekao je Plenković.

Komentirao je i situaciju na Kosovu, ali i Hrvate u BiH.

“Pitanje korištenja registracija je odavno na redu. Kosovska vlada je odgodila na mjesec dana tih pitanja. Mi pozivamo na dijalog. Detalje ćemo danas tijekom dana vidjeti. Nisam siguran koliko je to bilo medijski napuhano, a koliko je tamo stvarna opasnost. Razlika između naše politike, mislim na Vladu, i drugih aktera, mi projeciramo stabilnost. Mi brinemo o stabilnosti Hrvata u BiH. Nadamo se da će visoki predstavnik Christian Schmidt povući poteze koji će omogućiti barem minimalnu ravnopravnost Hrvata nakon izbora. Mi smo tu čvrsto uz Hrvate u BiH, ali ne na način da vrijeđamo Schmidta pa da ga odvratite uvredama kao što je Milanović, nego na način da razgovaramo s njim o meritumu. Tu je ta ogromna razlika”, rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na predsjednika Milanovića koji je prije par dana u Imotskom rekao da će prepucavanje prestati kada “Plenković stane u njegove cipele”.

“Ne daj bože nikome da je u njegovim cipelama, kamoli meni. On je jedna velika štetočina. Stat u njegove cipele značilo bi da mi idemo štetiti Hratima u BiH, mi to ne radimo. Mi se s nikime ne prepucavamo. Dok se on nije počeo tako ponašati, mi nismo imali takve situacije. Uostalom, nije to prepucavanje mene i njega, on se prepucava sa svima – druge stranke, novinari, mediji, predstavnici manjina… To je pitanje njega”, rekao je Plenković.

Upitan o tome da Vlada građane poziva na uštede energije, a istovremeno se voze velikim brojem automobila po cijeloj državi, Plenković je rekao: “Najbolje onda da sve što ja stižem, da idem pješke. Biciklom po Istri? Može, trebali bi i vi probati”.

