Plenković: Hrvatska nema problema s opskrbom plina, mirni smo i smireni

Izvor: N1

Premijer Andrej Plenković dao je u četvrtak poslijepodne povodom posjeta Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

“Iskoristili smo ovu prigodu da obavimo sjajan i ugodan razgovor i predstavljanje našeg kandidata za gradonačelnika Splita, doktora Zorana Đogaša, koji je kao nadstranački kandidat prihvatio suradnju s HDZ-om kao najjačom strankom i kani zajedno s nama pobijediti. Smatram da oni koji su nepotrebno organizirali izbore i odveli Splićanke i Splićane na izbore koji se događaju samo godinu dana nakon što nemaju nikakvih rezultata trebaju odgovarati za to. Onaj tko dobije povjerenje treba odraditi posao a ne provocirati nepotrebne izbore, svako malo. Oni koji nepotrebno provociraju izbore trebaju politički odgovarati”, rekao je Plenković.

Predsjednik Republike Zoran Milanović iznenada je promijenio protokol, neće danas sudjelovati, kao što je najavljeno, na središnjoj komemorativnoj svečanosti u povodu Dana sjećanja na žrtve Holokausta – Jom Hašoa u Jasenovcu, nego će sudjelovati na Svečanoj akademiji u povodu 31. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade na Tvrđavi Klis. Tamo će biti i premijer Plenković.

“Mi smo rekli da ćemo doći na Klis, bit ćemo gore, idemo gore radi pripadnika 4. gardijske brigade i njenog 31. rođendana”, rekao je Plenković.

“On je taj koji bojkotira. Imamo rusku agresiju na Ukrajinu, ja sam mu uputio dopis za sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, ako ikad ima neki izvanredni razlog da se ono sastane, onda je to ovaj. On više od 60 bojkotira i ignorira zahtjev. On je taj koji bojkotira”, dodao je.

Na pitanje što misli zašto je Milanović iznenada promijenio plan, rekao je: “Nemam pojma, što to mene briga. To nije predmet mog interesa”.

Kratko je komentirao i stanje s opskrbom plina u Hrvatskoj.

“Mi smo dobri. U ovom trenutku Hrvatska nema nikakvih problema s opskrbom plina i grijanjem. Cijeli proces postupnog napuštanja energenata koji dolaze iz Rusije je nešto što mora ići po fazama. Nije situacija u svakoj članici EU i zato je važno da smo mi na vrijeme osigurali alternativni pravac i zato smo mirni i smireni. Sve normalno funkcionira i tako će biti i dalje”, rekao je Plenković.

