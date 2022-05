Podijeli:







Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na otvorenju 15. sajma poslova Job Fair u organizaciji Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Centra karijera FER-a, Saveza Studenata FER-a i Kluba studenata elektrotehnike (KSET). Nakon toga dao je izjavu za medije.

Osvrnuo se na izjavu mađarskog premijera Viktora Orbana. “Njegove sitne opsesije s obalom i Velikom Mađarskom je dio njegovog repertorara, on nije opasnost za Hrvatsku.”

“HDZ-ovci u EP uvijek glasaju za Orbana. Sad ga žele staviti na karoditu, to nije ljudsko ponašanje. Orban se bori za svoju državu, za energetsku neovisnost i to je to. On je izabran zbog toga, da se bori za svoju zemlju. HDZ to ne želi priznati, zbog par karijerista se ponašaju drukčije. Karijeristi koji gledaju da se nikome ne zamjere”, rekao je Milanović.

Milanović je istaknuo da je “Hrvatska talac karijernih projekcija nekolicine”.

“EU fondovi su milostinja”

Osvrnuo se i na prvog predsjednik RH i HDZ od tada do danas, navodeći da je današnji HDZ puno gori. Potom se osvrnuo i na EU fondove koje je nazvao milostinjom.

“EU fondovi nisu perspektiva za Hrvatsku, to je milodar. Kakvi smo u korištenju EU fondova? Loši”, rekao je Milanović.

Najavio je da će tražiti od ambasadora da blokira ukazak Finske u NATO.

“Svim civiliziranim i političkim sredstvima ću se boriti za ono što držim važnim.”

Predsjednik je komentirao i stanje u BiH i Željka Komšića. “Komšić opet ide za člana predsjedništva, može li netko zamisliti veću uvredu od toga? Ne može biti predstavnik onih koji ga nisu birali.”

Kaže da bi se Tuđman danas stidio jer je on “tvrdoglavo branio interese Hrvatske u BiH”.

Komentirao je i uvođenje eura, navodeći da smatra da će to biti dobro za Hrvatsku.

“To uopće nije osmišljeno, to je kao ćorave kokoške u dvorištu, nema plana. Srećom, to neće biti loše za nas jer smo gospodarstvo bazirano na uslugama”, rekao je.

Predsjednik se osvrnuo i na moguće povećanje cijena. “Ako raste kvaliteta i zahtjev gostij, cijene mroaju rasti. Nema vrhunskog turizma koji je besplatan.”

“Na Svetom Duhu svi imaju priziv savjesti”

Komentirao je i zašto njegova vlada nije izmijenila zakon o prekidu trudnoće.

“Zašto bi ga se izmijenilo, zakon je razuman za razumne ljude. Nismo htjeli raditi od toga više politike nego što to samo po sebi jesti. Stvari se razvijaju. Prije pet, šest godina nismo imali situaciju da svi u bolnici imaju priziv savjesti, pa i mnogi koji su komformisti”, rekao je.

“Što sam stariji, to je za mene delikatnija tema. Ovakvi slučajevi su uznemirujući, uznemiruju javnost. Ne može nitko biti žrtva sustava jer ne želi nijedan ginekolog raditi taj nezahvalan posao, a država ne radi ništa”, dodao je Milanović.

Dodao je da on nikad ne bi mijenjao zakon, ali da je nakon njegovog odlaska došlo do toga da sve veći broj liječnika ima priziv savjesti.

“Moj stav znate. Pravo žene na izbor”, dodao je. Kaže da vlasti treba napraviti da se trudnici osigura pomoć

“Ne može se dogoditi da sutra nijedan ginekolog u javnim bolnicama nije bez priziva savjesti. Na Svetom Duhu svi imaju priziv savjesti, je li to normalno?”, kaže Milanović.

Osvrnuo se na članak 22. za koji kaže da ukazuje na to da žena nakon 10. tjedna trudnoće ne odlučuje, a dodao je i da su prosvjedi oko toga nepotrebni.

Komentirao je i utjecaj društvenih mreža, pri čemu se posebno osvrnuo na Twitter i Facebook.

“To je vrlo opasno sredstvo, otelo se kontreli. Živimo u opasnom vremenu, nikad neću ići na Twitter, to je otrov. Tu se vidi ono najgore”, kazao je Milanović.

