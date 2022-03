Podijeli:







U Bruxellesu je u četvrtak počeo summit NATO-a na kojem će čelnici 30 država članica saveza raspravljati o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Na summitu sudjeluje i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

“Spominjala se regija, Bosna i Hercegovina kao zemlja koja je navodno ugrožena, Moldavija, Gruzija, ali nisu se spominjali Srbija i Kosovo”, rekao je nakon sastanka Milanović pa nastavio:

“Dakle, Srbija je zemlja koja nije istočno krilo, koja je zapravo u srednjoj Europi. Imaju izbore za nekoliko dana i imam dojam da je već dugo u krizi identiteta i da teško shvaćaju da su oni Rusiji ipak tek fusnota. Srbija je u NATO-u partner, isto kao i Bosna. Mora imati jasnu zapadnu perspektivu, važno je da joj se jasno u ovoj situaciji ponudi pa ako shvati, shvati, ako ne shvati, ne shvati. Još uvijek četiri članice nisu priznale Kosovo, predložio sam da Kosovo integriramo, da to konačno postane jedna zaokružena država”, kazao je Milanović.

Na pitanje novinara je li što rečeno detaljnije o BiH koja je zemlja pod ruskim pritiskom, rekao je: “A što, Srbija nije pod ruskim pritiskom? Ako želi taj pritisak, neka bude pod njim. A BiH se mora urediti unutar sebe jer nema niti približno jedinstven glas o ovom pitanju”.

Milanović je rekao da zasad nije predviđeno da hrvatski vojnici idu u Mađarsku.

Mađarska je prva trebala reagirati na dron

Rekao je da je govorio i o padu letjelice na Zagreb. Kaže da neki od čelnika nisu ni znali za taj događaj.

“Neki nisu znali, vidjelo se iz pogleda. Nije to ples sa zvijezdama, ovo je malo drugačije”, rekao je Milanović.

“Poruka je bila da se to dogodilo i da je letio sad vremena iznad NATO teritorija i pao. Bez da u ikoga upiremo prstom. Razgovarao sam i s premijerom Orbanom. Dogodilo se i nadamo se da više neće. ALi to nije stvar NATO-a, na to je trebala reagirati prva država, a to je Mađarska. Drugi put se valjda neće dogoditi. Mislim da su sada ekstra oprezni, da pušu i na hladno”, dodao je.

Komentirao je i istragu je li u letjelici bilo eksploziva ili nije.

“Bavimo se onime što se događa u Hrvatskoj, istragama i nalazima centra Vučetić i priopćenjima DORH-a koji se odjednom jako zainteresirao za interes javnosti, a danima su šutjeli kada je svaki poletarac iz HDZ-a na svoj način tumačio što je palo na Zagreb i koliko je unutra bilo eksploziva. Pozivam one koji su nas danima maltretirali svojim verzijama da izađu i da nas obavijeste o najnovijem razvoju situacije, da to ja ne bih morao raditi. Bez forenzičkih nalaza i poluozbiljan čovjek neće ništa govoriti. Očekujem da se konačno objavi nalaz Centra Ivan Vučetić. Nalaz forenzike je jedini relevantan nalaz. DORH se očitovao da nekoga zaštiti, a smatram da ovo nije predmet koji treba voditi DORH, nego posebno povjerenstvo. Kada su ljudi iz političkog vrha komentirali rezultate nepotpune istrage prije forenzičkog vještačenja, onda je DORH šutio. Ovo ne može završiti nikakvom optužnicom”, rekao je Milanović.

Kazao je da informacije imaju MORH i Glavni stožer te da ih imaju Banožić, Plenković i on.

“Oni govore, a ja šutim. Ja nemam potpune podatke. Nije mi jasno koji su tu motivi. Možda se ljudi žele praviti važni, ne mogu to reći. Ja sam se pravio nikakav”, rekao je Milanović te odgovorio potvrdno na novinarsko pitanje radi li se o skretanju s drugih tema.

Potvrdio je da će Jens Stoltenberg ostati glavni tajnik NATO-a još godinu dana.

“Ne znam tko će ga naslijediti, ali ako želite da to bude netko iz Hrvatske onda nemojte o tome puno pričati”, poručio je Milanović.

