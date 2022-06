Milanović: Plenković šuti kao mala maca kada drugi u EU govore o Ukrajini

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Svete Nedelje u povodu obilježavanja Dana Sv. Nedelje.

“Nije žestoki ton, posebno ne prema Finskoj. Ništa protiv Finske ni Švedske, ali morat će se s Turskom dogovoriti. Tužno je da ni finski predsjednik ni premijerka ne znaju što se događa u BiH. Ako ništa drugo sada znaju više. Premijer bi se mogao manje baviti denunciranjem mene pred ne znam kim. Mislim da hrvatsku javnost ne zanimaju te gluposti za kog ja radim.

Jadno je da hrvatski premijer pokušava vrlo traljavo i neuspješno denuncirati predsjednika svoje države, a kada drugi ili treći predsjednici država EU govore stvari o ratu u Ukrajini, koje su za moj ukus malo previše, onda Plenković šuti kao maca, kao mali zeko šuti. Neka napdne Macrona, neka napadne Erdogana, a sa mnom bi se trebao razgovarati da pomognemo tim našim nesretnim ljudima da postanu ravnopravni”, rekao je.

“Plenković i njegove dvorske lude šute”

“Ako Hrvatska neće koristiti svoje članstvo u EU i NATO-u kao polugu utjecaja, posebno kada su u pitanju pravični zahtjevi, ako ćemo dopuštati da nas uspoređuju s Rusijom… Uopće sugestija da bi Hrvatska kao članica EU i NATO-a napala nekog je suluda, uvredljiva. Mi smo jedna miroljubiva, civilizirana država koja traži osnovno i tu iz nekog razloga Plenković i njegove dvorske lude šute”, veli.

Rekao je i kako bi “više nego Boga” htio vidjeti kako je Grlić Radman razgovarao sa Scholzom jer “čovjek ne zna govoriti”.

“Očito je da ni Šveđani, ni Finci, a ni Amerikanci nisu razmišljali da bi prvo trebali razgovarati s Turcima. A Turci imaju razloga sada cijepati dlaku sa Šveđanima s kojima imaju jako loše odnose. Neobično mi je da je finski predsjednik razgovarao s Putinom, a s Erdoganom ne. To je sve skupa jako traljavo vođeno. Između Turske i Švedske ja imam malo više razumijevanja za Švedsku jer Švedska je zemlja ljudih prava, Turska malo manje. Ja mogu i s jednima i s drugima živjeti u NATO-u”.

“Rusija je neuništiva”

Dodao je i kako mi imamo svoje probleme. Veli i kako ispada da je Macron glavni Putinov čovjek, a da je on njegov podizvođač. Dodao je i kako mu Macronova izjava da moramo paziti da Putina ne ponizimo u Ukrajini, nije jasna i da ne zna što je htio reći.

“Ne znam tko će to ostvariti. Ukrajinska mladost? Dok ne izgine sva? To je užasno zapetljana i komplicirana situacija koja je jednosmjerna. Ukrajinski predsjednik nema izbora nego da radi ovo što radi, a to vodi u poraz. Rusija je država koja je nevjerojatna vojna sila, mi se možemo naslađivati njihovom sporošću, ali tako je kako je. Svatko tko ima malo znanja i iskustva vidi kako što se događa. Rusija nije kao mi, Rusija je neuništiva. Naprosto kao neprijatelj je neuništiva i tako moramo razgovarati, a ne kao Plenković ponavljati tri rečenice pa vidjeti da njegov mentor od kojeg je kupio avione, govori suprotno”, veli.

Rekao je i kako mu je Ukrajina bila draža “tri puta”, od Rusije, ali da vidi što se događa i da ljudi ginu. Ne misli da mu je finski predsjednik “očitao bukvicu”.

“Vi stvarno mislite da je on u poziciji da meni čita bukvicu? Kako bi on to meni ili bilo kojem hrvatskom predsjedniku čitao bukvicu, ako oni traže nešto od nas?”, rekao je. Dodaje i kako je finski predsjednik neinformiran, ali da ga treba informirati. “Ova zemlja mora naučiti razlikovati one koji joj žele dobro od onih koji joj ne žele ništa i od onih koji joj žele zlo i tako se ponašati”, ističe.

“Neki bi me najrađe ubili iz zasjede jer sam svjedok previše stvari”

Govorio je i promjenama Ustava:

“Sjećate li se vi 2014. godine, ja sam bio premijer, a znam da bi me neki najrađe ubili iz zasjede jer sam svjedok previše stvari, prikupljao sam glasove za izmjenu Ustava i korekciju Ustava u članku kojim se regulira referendum da bi se otežao referendum. Došli smo do 99 glasova i onda je odustao HDSSB. Nedostajala su 2 glasa. Tko je tada bio zivčano protiv? Plenković. Bio je HDZ-ov zastupnik, odlazio je u šatoru Savskoj. On i ekipa s kojom je tada plandovao po Zagrebu i Bruxellesu su opstruirali izmjene Ustava jer im nisu odgovarale. Plenković i ja nismo isto društvo, ja kad sam birao društvo on je još bio obični čistač cipela”, rekao je.

Rekao je i kako je Ustavni sud izvršio ustavni udar kada su zabranili referendum o promjeni Ustava.

“Živimo u vremenu potpuno silovane hrvatske demokracije. Ovo je kriminalni čin što se dogodilo i to samo zato da bi se Plenković osjećao bolje”, rekao je. Dodaje i kako bi Ustavni sud zamijenio nekom vrstom Ustavnog vijeća. Rekao je i kako je zaslužan za mlade suce koji su tamo.

“Referendum je najviša i iznimna forma odlučivanja. To je iznimka i treba ga otežati, ali kada su skupljeni potpisi, nikakav Ustavni sud nema što o tome odlučivati”, rekao je. Dodaje i kako referendum za izmjene Ustava ne može biti protivan Ustavu. “Svaka izmjena Ustava je u skladu s Ustavom jer imaš Ustav”, kaže.

O pobačaju

Govorio je i o vraćanju pobačaja u Ustav, kaže kako su njegovi stavovi poznati i da je razumno liberalan.

“Mislim da je sustav funkcionirao u socijalizmu normalno, neke stvari su se u društvu promijenile. Ja nisam pobornik tih konzervativnijih stavova, ljude koji jesu razumijem, s njima mogu razgovarati i vidim da se razlikujemo. Ne mogu ići džonom na nekog tko misli da je pobačaj grijeh. Za mene nije, pod određenim uvjetima. Imam prijatelja, krasnih ljudi koji su naprosto drugačiji od mene. Možemo samo uzrokovati građanski rat. Evo, Bulj misli drugačije od mene i nema tu nikakvog pića gdje ćemo se mi naći”, kaže.

“Finski predsjednik je zvao mene”

Ima li finski predsjednik sada sluha za problem BiH?

“Mislim da se nije zakopao u enciklopedije. Mislim da je otišao na dimljenu ribu, recimo, ali da je malo više shvatio. Međutim nije to bitno, ja na kraju neću o tome osobno odlučivati, ja ću svoj stav ponoviti na summitu NATO-a, govorit ću o hrvatskim problemima”, kaže. Rekao je i kako je finski predsjednik zvao njega, a ne obrnuto.

“Lako za to je li meni netko držao bukvicu ili ne. Ja sam spreman popiti bukvicu za Hrvatsku, ali date malo samopoštovanja i poštovanja, odakle vam ideja da bi hrvatski predsjednik na to ostao dužan, pa nema šanse”, zaključio je.

