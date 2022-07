Podijeli:







Izvor: N1

Hrvatski sabor potvrdio je danas Marka Primorca za novog ministra financija.

Nakon glasanja u Saboru novi ministar Marko Primorac dao je izjavu.

Rekordna inflacija

O rekordnoj stopi inflacije rekao je: “Ona je visoka, svjesni smo da je pred nama izazovno razdoblje. Imali smo slične krize, siguran sam da će Vlada i za ovu situaciju pronaći rješenja”, rekao je.

“Nisam još ni preuzeo dužnost. Konzultirat ću se s drugim kolegama iz drugih resora i zajedno ćemo se pripremiti za jesen”, dodao je.

O nadolazećem razdoblju rekao je: “Puno građana i poduzeća očekuje potporu Vlade, a inflacija pogađa najranjivije. Zasad potvrđujem da ću se zalagati da pakete mjera usmjerimo prema najugroženijima. Da ne budu svi vaučeri isti, nego da najsiromašniji imaju najviše koristi”, objasnio je.

Istaknuo je da Vlada ima više instrumenata, a da će javnost upoznati sa svime na vrijeme.

O Mariću

Kazao je kako vjeruje da je dorastao izazovu: “Marić je imao dobre rezultate. Svi ističu fiskalnu konsolidaciju, pozitivne mjere, svjesni su i inflacije… Hrvatska je imala značajan dio duga u stranoj valuti, a preuzimanjem eura struktura javnog duga će pasti…”

“Povećanje kreditnog rejtinga olašava zaduživanje, manji je kreditni rizik pa su i troškovi zaduživanja niži. Porast kamata bi bio znatno veći da nismo uveli euro”, dodao je.

Marićevu odluku nije htio komentirati: “Osobne odluke ministra Marić ne bih htio komentirati. On je predano i vrijedno radio svoj posao. Svjestan sam toga da je izazovno razdoblje pred nama.”

Porez na nekretnine

“Porez na nekretnine ne bi trebao biti na repertoaru Vlade”, napomenuo je.

“Zalagao sam se na porez na nekretnine, zalažem se i dalje. On može restrukturirati porezno opterećenje. No, trenutno nije vrijeme za uvođenje tog poreza. Za to su potrebni preduvjeti – sređivanje zemljišnih knjiga itd. – potrebna je jaka komunikacijska kampanja itd. Trebaju nam kratkoročnije mjere”, pojasnio je dodajući da to nije bio politički uvjet za ulazak u Vladu.

Na pitanje zašto ne uvesti porez na nekretnine, istaknuo je:

“To mislim zbog ekonomskih razloga. U razdoblju inflacije, neizvjesnosti, kad rastu cijene, mislim da takav porez nije dobro uvesti u tom trenutku. Taj se porez uvodi u mirnodopskim vremenima, kad možete pripremiti ljude na ono što ih očekuje, a to se sad ne može.”

Na pitanje je li u pozadini pritisak banaka, rekao je: “Nikakav pritisak se na mene ne vrši.”

Cijepljenje preko reda

O cijepljenju preko reda rekao je: “Nisam se cijepio preko reda, nego na savjet liječnika. Ćorušić je pojasnio okolnosti cijepljenja, nemam što više o tome. Neću u javnost iznositi obiteljsku anamnezu. Apsolutno nismo ni ja ni supruga nikoga mitili, ucjenjivali, nikoga molili, nego smo na savjet liječnika došli i cijepili se. Da, mogli ste vidjeti da smo tražili brisanje članaka na savjet pravnika jer su tekstovi pisani selektivno.”

Na pitanje hoće li se učlaniti u HDZ, rekao je da o tome zasad ne razmišlja.

