Podijeli:







Izvor: Luka Stanzl/PIXSELL

Ministar zdravstva Vili Beroš dao je izjavu uoči sjednice Vlade.

“Kao ministra veseli me što se puno govori o reformi. Vjerujem da će se govoriti i više. No, u javni prostor dolaze samo fragmenti reforme i nema cjeline. Desetljećima smo čekali da se pokrenu procesi, vjerujem da ćemo imati još strpljenja do javnog savjetovanja. Taj proces će trajati mjesec dana, bit će prezentirana cjelokupna reforma”, rekao je Vili Beroš i zamolio kritičare da sudjeluju u tome.

“Bolji prijedlozi i rješenja od naših bit će prihvaćeni, na prvom mjestu su nam pacijenti. Molim one koji kritiziraju da budu konstruktivni. Reforma je cjelovit proces”, dodao je.

“U sustavu sistematski pregledi ne postoje kao takvi”

Osvrnuo se na odnos javnog i privatnog i sistematske preglede: “Kao što sam slušao struku u vrijeme pandemije, slušam je i sad. S obzirom na naše loše životne navike struka upozorava da moramo pojačati preventivu. Tako se rodila inicijativa. Danas u javnom zdravstvenom sustavu ne postoje sistematski pregledi kao takvi, ne možete ga zatražiti od obiteljskog liječnika. Neće biti dupliciranja. Imamo koncept koji će omogućiti bolju brigu za zdravlje nacije. Svaka utemeljena kritika je velika pomoć. Neće biti dodatnog opterećenja. Struka će za svaku dobnu ili spolnu skupinu odrediti intenzitet potrebe tih pregleda. Nije istina da će tri milijuna Hrvata pohrliti na sistematski pregled.”

O javnom i privatnom

Dotaknuo se i odnosa javnog i privatnog u zdravstvu.

VEZANE VIJESTI Reforma zdravstva pred vratima: Stižu obavezni sistematski pregledi? Beroš se oglasio o dvojnoj praksi: “Čini se nepravda i marljivim kolegama…”

“Kad je riječ o javnom i privatnom, nikad nisam rekao da će se bilo kome zabraniti rad dodatno. S obzirom na prigovore na koje moram reagirati o nedostupnosti zdravstvene zaštite, manjka termina, na to moram reagirati. Premda su postojali pravilnici koji reguliraju ovaj rad, moramo ih unaprijediti”, rekao je Beroš.

“Od 2018. do 2020. povećali smo broj specijalista u bolnicama za devet posto”, istaknuo je odgovarajući na problem manjka liječnika. “Privatni dio zdravstvenog sustava dio je hrvatskog zdravstvenog sustava, ali ne može služiti kao izlika za nefunkcioniranje javnog sustava”, dodao je.

Osobno mislim da bolnice koje imaju uvjete, organiziraju dvije smjene i da se poveća broj radilišta koji radi popodne. Tako bi se mogle smanjiti liste čekanja, rekao je Beroš.

O slučaju u KBC Osijek

“Čuo sam se s ravnateljem. Očekujemo njihovo detaljno izvješće s očitovanjem liječnika koji su sudjelovali. On mi je decidirano tvrdio da je prekid trudnoće vršio liječnik i to u ovom trenutku mogu komentirati. O ostalome ću se očitovati kad dobijem priopćenje pa i odlučiti postoje li elementi za postupanje inspekcije. Sukladno zakonu svaka zdravstvena ustanova mora omogućiti slobodu izbora do određenog vremenskog termina, to je zakonska obaveza”, rekao je Beroš.

VEZANA VIJEST HRejting: 73% ispitanih smatra da je zabrana pobačaja neprihvatljiva

Na stranicama KBC-a Osijek stoje rečenice koje se kose s Ustavom. “Oko toga sam se čuo s KBC-om. Objava je skinuta, u tijeku je provjera postupka tko je napisao. Zasad se zna tko je odobrio i objavio, a ostalo će se vidjeti. Jasno sam rekao ravnatelju da se informacije koje nisu sukladno zakonu ne mogu objavljivati na njihovim stranicama pa i oko toga očekujem izvješće. O eventualnim sankcijama ne mogu govoriti.”

Napomenuo je da nema uvid što se događa u svakoj ordinaciji u Hrvatskoj.

Ranjeni Hrvat u Ukrajini

O ranjenom hrvatskog državljaninu u Ukrajini koji bi trebao biti prebačen u Zagreb rekao je: “Imam informaciju o tome. Čuo sam se s nekoliko ravnatelja zagrebačkih ustanova i ravnateljem hitne medicinske službe kao i s veleposlanstvom u Ukrajini. Sudjelovao je kao dobrovoljac u Ukrajini, ranjen je, stabilno je, nije životno ugrožen. Osigurat ćemo njegov transport, bit će vjerojatno liječen u KB Dubrava osim ako ozljede nisu specifične.”

Vrativši se na reformu Beroš je zaključio: “Najznačajnija stvar u reformi po meni je taj evolutivni skok. Plaćali smo po broju bolničkih kreveta, a onda smo plaćali postupke po tim krevetima, sad je došlo vrijeme da plaćamo kvalitetu zdravstvene usluge. Ova administracija će uz nih drugih detalja u Zakon o zdravstvenoj zaštiti među ostala načela unijeti i kvalitetu liječenja i mjerenja ishoda liječenja. Tome moramo težiti”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.