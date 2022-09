Podijeli:







Izvor: N1 / Ivan Hrstić

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović upriličio je prijam u prigodi obilježavanja Dana policije u svom uredu na Pantovčaku. Nakon toga dao je izjavu za medije.

Predsjednik je najprije govorio o stanju u VSOA-i. “Radi se o reputaciji sigurnosno-obavještajnog sustava, o službi gdje su prije desetak godina dva čelna čovjeka morala otići sa čela službe da bi kasnije bili optuženi i osuđeni zbog utaje i to mi daje razlog da zaključim da se ništa nije promijenilo.”

Kaže da se to sve zna već neko vrijeme. “Pitanje je što su radili u tom razdoblju ljudi iz vlade, ministar obrane jer VSOA je dio tog sustava. Ministar obrane predlaže ravnatelja VSOA-e. Ministar nije napravio ništa. Nama ovo nisu nepoznate stvari. Morao sam ovako reagirati.”

Kaže da je poslao dopis premijeru da bi razriješili ravnatelja. “Slušao sam pozorno premijera jer se radi o ozbiljnom pitanju i ne mogu reći da sam zadovoljan ili nezadovoljan, možda nisam shvatio. Premijer je rekao da razlozi za odlazak ravnatelja postoje, godinu dana prije kraja mandata.”

“Premijeru je očito bitnije da to mjesto bude popunjeno i da smisle kandidata i pošalju mi dopis bez konzultacija. Koji drugi zaključak da izvučem iz toga? Ova agencija ne može ostati bez čelne osobe. On će čuvati to mjesto dok ja ne pristanem na prijedlog koji će mi poslati Banožić”, dodao je.

“O pitanju nasljednika Kindera možemo razgovarati i razgovarat ćemo samo u okviru rješavanja cijelog pitanja imenovanja u Oružanim snagama koja zjape prazna”, navodi Milanović.

Osvrnuo se na Burčula, kaže da on nije skrivio ništa. “On je nekoliko mjeseci kasnije tražio pravdu i sud je presudio u njegovu koristi, ali u RH možete hladno odmahnuti rukom na presudu suda i nikom ništa naprosto jer HDZ to valjda može.”

Osvrnuo se i na pitanje veleposlanika. “Imali smo kandidata za stalnog izaslanika u NATO-u. No, ni takav kandidat kojeg sam ja prihvati ministru se nije dopao. Ministar ima svoju ulogu, i ovakav zreo za DORH. Pravna poslovica kaže da tko previše dokazuje a ništa ne dokaže. Treba dokazivati stalno, neumorno i ponavljati stvari očite.”

Kaže da mu nije drago ovo što se dogodilo u VSOA-i. “Moja poruka je da imamo puno ozbiljnih tema za razgovor u Oružanim snagama. VSOA je već trebala imati upražnjeno mjesto ravnatelja.”

Izbori u BiH

Komentirao je i izbore u BiH pa se osvrnuo i na izjave premijera. “Navodno sam izvrijeđao visokog predstavnika pa je odustao od nekih poteza. Deset godina ne radiš ništa i onda konačno nađeš izgovor za to.”

“Hrvatska je na tom važnom testu pomoći i skrbi za Hrvate u BiH kao država pala, to je ruglo. Učinio sam sve što sam mogao, izlagao sebe, a Hrvatima neće pomoći predizborni skup na koji ode Plenković tri dana prije izborne šutnje nego sustavan rad, a ovi izbori su u božjim rukama. Čak i ne, u rukama komisija koje nitko ne kontrolira”, dodao je.

“Srbija sama sebi radi probleme”

Komentirao je i treba li EU suspendirati pregovore sa Srbijom dok ne uvede sankciji Rusiji.

“Srbija sama sebi radi probleme, ne zbog Rusije. Oni rade stvari prema RH koje ne bi smjeli raditi. Kao što je rekao neki dan Vučićev trbuhozborac, oni i tako ne žele u EU u kojoj odlučuju ustaše. Da krečimo ili ne? RH svakako odlučuje, ali ne ustaše, ovdje nema ustaša. Sami rade probleme, zadnjih 20 godine njihova je politika prema van – na rubu nervnog sloma. Kako da očekuješ da ti pomogne netko koga nazivaš ustašom”, kazao je Milanović.

Osvrnuo se i na Viktora Orbana. “Orban je zazvao pobjedu Milorada Dodika. Tko je Dodiku protukandidat? Ljudi koji su desniji od Dodika, koji ne žele dobro Hrvatima. Orban govori slično kao i ja. Kad Orban kaže da želi veliku Mađarsku, to je puno defenzivnije od izjava talijanske premijerke Giorgie Meloni”, rekao je Milanović.

