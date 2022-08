Podijeli:







Izvor: Igor Soban/PIXSELL

O remontu protupožarnih aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji su na servisu u Zrakoplovno-tehničkom centru izjave su dali predstavnici MORH-a, ZTC-a i CERP-a.

Ministar obrane Mario Banožić u srijedu je održao sastanak s članovima Zrakoplovno tehničkog centra (ZTC), tvrtke koja je zadužena za servis protupožarnih zrakoplova.

Pomaknuti rokovi

“Na radnom sastanku u Zemuniku razgovarali smo o stanju materijalnih resursa”, rekao je ministar Banožić i zahvalio pilotima na angažmanu u protupožarnoj sezoni.

“Već je nekoliko požara zahtijevalo snažan angažman, jučer su požare gasili četiri kanadera, tako pokazujemo apsolutnu spremnost.”

“Lakše bi bilo raditi u kapacitetu kakav je bio prijašnjih godina (5 kanadera i 5 air tractora). Plan za protupožarnu sezonu donosi se u kolovozu. S obzirom na ugovor sa ZTC-om i izvještaje i sastanke, vidjeli smo da će se rokovi pomaknuti i da ćemo do 30. srpnja imati puni sastav. Dinamika se iz tjedna u tjedan pomiče. Mi kao Ministarstvo moramo izraziti nezadovoljstvo jer smo osigurali sva sredstva, oslonili smo se na jedinu tvrtku u Hrvatskoj koja to može raditi.”

Vatrogascima i svima koji sudjeluju u protupožarnoj zaštiti poželio je što manje angažmana i da 15. 8. bude novi dinamički plan te da ovih problema neće biti iduće godine.

“Nisam predao ostavku jer bi to značilo bijeg od problema”

Direktor ZTC-a Zdravko Klanac govorio je o zrakoplovima na popravcima: “Trenutno u 3. hangaru imamo dva zrakoplova. Jedan od njih na njemu se rade probe sustava, nadamo se početkom sljedećeg tjedna da ćemo moći zvati posadu HRZ-a. Drugi ostaje cijelo ljeta, na njega ne računamo. U drugom hangaru imamo air tractor. Kasnit će jer smo imali izuzetno problematične radove. Imali smo varenje strukture na četiri mjesta, to je zahtjevan posao, trpi velike pritiske jer je dvosjed. Onaj čiji se popravak otegnuo predali smo idući tjedan.

VEZANE VIJESTI MORH se oglasio oko prijevoza vojne opreme i tehnike u Knin “Banožić i Božinović nisu bili u Oluji i nemaju emocije, ali Medved treba imati” Miljavac o nedolasku ministara: To je bojkot i Oluja to nije zaslužila

Jučer je došao iz Zadra air tractor koji je imao slijetanje na plovke. Krenut ćemo s radovima, ali mislim da će morati ostati preko ljeta.”

Istaknuo je da se smatra odgovornim: “Na čelu sam ZTC-a i odgovoran sam za sve dobre i loše stvari. Moja savjest je mirna, što se mene tiče i velikog broja ljudi, napravili smo sve da se radovi naprave. Imamo 27 mehaničara, njih 6 je na godišnjem, dvoje se vraća idući ponedjeljak. Dva radnika na bolovanju koji rade vani – to sam čuo iz medija. Za jednog od njih smo od inspekcije HZZO-a tražili provjeru bolovanja. Čuo sam da netko od vas ima snimke. Za mene je ta snimka za izvanredan otkaz. Čuo sam da se radi o mehaničaru koji je sam sebe fotografirao u Austriji i slao kolegama. Nisam istražni organ.”

Na pitanje kad su postali svjesni da neće sve moći obaviti rekao je: “Ugovor smo sklopili u siječnju, veljači. MORH nam je glavni poslovni partner i ako smo ih obmanuli, nismo to napravili namjerno i zlonamjerno.”

Istaknuo je da je razmišljao o ostavci, no da ministar nije tražio njegovu ostavku. “Osobno sam napravio sve što sam mogao. Ovdje su predsatavnici CERP-a, moj mandat je uvijek na raspolaganju. Nisam predao ostavku jer bi to značilo bijeg od problema”, dodao je.

Na pitanje jesu li se pripremili napomenuo je: “Imali smo tešku godinu. 1. srpnja smo sve obrazložili. Ove godine su bili četiri petogodišnja pregleda koji iziskuju dvostruko više vremena od običnih godišnjih. Morali smo odraditi opsežne biltene, provjere svih veza tijela i krila letjelice – to znači kompletno skidanje vijaka. To je izuzetno zahtjevno i jedni smo od rijetkih u Europi koji smo napravili taj predleg. S obzirom na to da je trebalo puno vremena od proizvođača smo isposlovali da se drugom metodom riječi taj problem, bez vađenja vijaka. Nitko na svijetu ne može jamčiti ovakvu vrstu radova na letjelicama. Ne proizvodimo cipele. Radimo na zrakoplovima starima 20 godina, svako testiranje kod mene osobno budi strah jer ne znam što ćemo novo otkriti. Ne smijemo si dozvoliti da avion iz ZTC-a izađe neispravan.”

Na pitanje da se upravo to nedavno dogodilo i da su djelatnici HRZ-a sami popravili kvar, rekao je: “Naša ekipa je otišla i popravila kvar.”

O popravljanju privatnih automobila u ZTC-u rekao je da je on dozvolio uvoz vozila van radnog vremena: “To je politika firme, pomažemo djelatnicima. To nije utjecalo na rad na zrakoplovima.”

“Sad nam trebaju avioni, a ne ostavke”

Na pitanje koga smatra odgovornim zbog situacije Mario Banožić je rekao: “MORH je učinilo sve, ugovore, sredstva da dođe do željenog broja materijalnih resursa. Imao sam nekoliko sastanaka s raznim ifnromacijama, svaki put su uvjeravali da će do određenog datuma biti gotovo. Danas smo iskomunicirali nove rokove, mogu samo vjerovati tome. Možemo tražiti određenu penalizaciju ZTC-a ili jamstva, to jedino možemo učiniti. CERP će dalje tražiti određene sankcije. Neću tražiti ostavku jer na to nemam pravo. Sad nam trebaju avioni, a ne ostavke. Nakon protupožarne sezone možemo tražiti ubrzanje procesa i garancije. Nije mi u inetresu pokretati garancije da se sutra kaže da se zraoplov ne može isporučiti jer je MORH ovršio račune ZTC-a.”

VEZANE VIJESTI Doznaju se detalji stradavanja vojnikinje u Kninu Pupovac: Jedni govore da je Oluja čista kao suza, drugi liju suze

Na pitanje treba li nam kornatska tragedija da netko preuzme odgovornost, ministar je rekao: “Tražiti odgovornost u tragediji ne može biti upiranje prsta. Ja mogu tražiti da sukladno osiguranome da se isporuči potrebno. Osim ZTC-a u Hrvatskoj nemamo nikoga.”

Koliko je ZTC od MORH-a dobio novaca? “Za održavanje HRZ ima oko 105 mililjuna kuna, od toga 30 se odnosi na ugovor sa ZTC-om, tu negdje računamo”, rekao je Banožić.

Nakon njega na pitanja je odgovarala iz direktorica iz CERP-a Jadranka Čengija Šarić: “CERP je zatražio izvješće nadzornog odbora koji obavlja nadzor poslovanja društva. Tražili smo i izvješće uprave. Nadležno tijelo CERP-a će onda donijeti odluku. Tražili smo dostavu izvješća bez odlaganja.”

Banožić je potom rekao: “Ne bih dovodio u pitanje potencijalnu štetu zbog ovog stanja. Zanima me materijalni resurs. Potrebna nam je sigurnost, ne mogu ulaziti u probleme rada ZTC-a.”

Klanac je rekao da je predstavnik radnika bio suzdržan pri njegovom ponovnom izboru mandata kao direktora uprave.

“Pilota ima dovoljno, a za ostalo ćemo vidjeti”

Michael Križanec, zapovjednik Hrvatskog zrakoplovstva i protuzračne obrane, rekao je: “Radit ćemo s onime što imamo, a hoće li biti dovoljno ili ne, ne mogu znati. Što se tiče pilota, imamo ih dovoljno. Nije podatak za javnost koliko ih imamo.”

O ozlijeđenoj pripadnici HV-a Banožić je rekao da je dobro, pri svijesti, a da Vojna policija istražuje. “Sad ne možemo više o tome jer istraga još traje”, dodao je.

O odlasku na Milanovićev prijem rekao je: “Sutra je 4. 8. i od ujutro imam događaje, primanja, a zatim u Šibeniku s braniteljima. Dan je popunjen aktivnostima Vlade. Govorimo o događaju koji su ranije organizirali tri ministarstva. Prije dvije godine smo izašli ususret i počeli smo uključivati predsjednika RH iako je dotad bio gost. Počeo se događati skandal, uključivali su se članovi udruga i stvarali organizacijski oblik koji nije prihvatljiv. Dali smo podršku koju smo trebali i tako je događaj organiziran, primat će se odlikovanja i tako ćemo biti sudionici 5. kolovoza, Oluje.”

O današnjoj zapovjedi Milanovića vojnicima da prvo postave daske za crveni tepih, a onda ih čupaju, i to po najjačem suncu, Banožić je rekao: “Događa se neprihvatljiva situacija za HV, to sam više puta govorio. Nikad nismo imali situaciju da se ovako vojsku tjera na situacije koje ste spomenuli da se vojnike tjera na nešto. Vojska treba pomoći, ali ne tako da preuzme organizaciju temeljem zapovijedi, a radi se o političkom događaju.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.