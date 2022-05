Podijeli:







Izvor: N1

Vladajuća koalicija održala je redoviti tjedni sastanak u Banskim dvorima, nakon kojeg je premijer Andrej Plenković dao izjavu za medije.

Rekao je na početku da se parlamentarna većina, za razliku od oporbe, bavi bitnim pitanjima. “Osobito smo zadovoljni kohezijom oko inicijativa oprobe – pravi fijasko je to bio u vezi raspuštanja Sabora. Mi se bavimo bitnim pitanjima”, rekao je Plenković te dodao:

“Razgovarali smo i o proljetnim prognozama EK-a, vidjeli ste da su snizili nešto prognoze rasta, imaju optimističniju stopu inflacije. Važno je da idemo prema završnim odlukama na razini europodručja i EU glede hrvatskog članstva u eurozoni. Očekujemo i završne razgovore oko ulaska u Schengen.”

Komentirao je izjavu predsjednika Zorana Milanovića oko DORH-a.

“Vi ste svjedoci. Mi smo bili u proteklih mjesec dana svjedoci huškanja od strane moskovskog čovjeka na Pantovčaku protiv, prije svega, zastupnika u Saboru Hrvoja Zekanovića, radio je jedan nevjerojatan pritisak na pravosudna tiječa. Sada je krenuo u istom tijelu huškati i optuživati ministra u Vladi, da i njega treba uhapsiti, da treba ići u zatvord itd. To je jedan nedopušteni pritisask na tijela državnog progona, koja niti na jedan niti na drugi slučaj u proteklih mjesec dana nisu reagirali. Točno, zato sam nazvao glavnu državnu odvjetnicu da joj kažem: “Vi ste 4. lipnja 2020. mjesec dana prije izbora, bio je neki slučaj gdje je neko od HDZ-ovih članova bio optužen, rekao da očekujem od DORH-a da gledaju i neke druge dijelove Hrvatske, gdje postoje slučajevi o pripadnicima drugih stranaka, i DORH je na to reagirao odmah. Sutradan. Ovdje mjesec dana moskovski čovjek na Pantovčaku huška na zastupnika i na ministra obrane. To je nedopustivo. Poanta mog poziva je da vidim u čemu se radi, zašto se dopušta da netko radi pritisak na DORH i člana Vlada. Poanta mog poziva je da vidim što se tu radi, kako ne reagiraju ako netko mjesec dana radi pritisak. A kad sam ja rekao nešto puno blaže, odmah su reagirali”, rekao je premijer. U potpunosti poštujem rad DORH-a, policije, institucija”, rekao je dodavši da je u zadnjih mjeseci i godina podignuta optužnica protiv cijelog niza ministara.

“Pa će onda nama netko predbacivati da imamo utjecaj na DORH. On radi nedopušteni pritisak, huška, provodi hajku. I to u koordinaciji s nekim ‘zviždačima’ koji dobiju posao kod oporbe”, rekao je Plenković.

“Milanovićevim lažima treba stati na kraj”

Upitan je je li DORH pristan.

“Ne mislim da je pristan. Ja sam pustio to da vidim dokle će to trajati. On je danas došao u Šibenik i izvrijeđao zastupnika od tamo. Rekao mu je da ide jesti šargarepu. Zar ne zna reći mrkva? Ima li to veze s time što sam ja poslao Šimpragu? Moskovski huškač huška već mjesec dana. Ne mislim da je DORH pristan, ali na ovo moramo reagirati, staviti točku. Pa nismo mutavi”, rekao je.

“Ona je tu informaciju primila na znanje. A pitajte nju što je rekla. Moja je poanta rekla da ne može netko DORH mjesec dana huškati na zastupnika u saboru i ministra. Zekanović je donio nekakvu vrećicu brašna i policija je išla ispitivati je li to brašno ili droga. Moš mislit da je bila droga. Meni njegov prijatelj Bulj donese čašu prljave vode, njega nitko nije ispitao, možda je bio otrov”, rekao je Plenković.

Što mu je odgovorila Zlata Hrvoj Šipek? “Ona je primila na znanje infomraciju, a pitajte nju što je rekla”, odgovorio je Plenković.

Rekao je da Milanović kontinuirano iskrivljava informacije.

“Vrijeđa i laže da je moj otac udbaš, ja udbaš i kontinuirano ponavlja laž ne bi li se nataložila negdje pa da možda negdje netko misli da je istina. Adje, neka taj lažljivac, ruski čovjek na Pantovčaku to dokaže, ajde, da dokaže. Ima cijelu agendu laži koje ponavlja. Tim lažima jednom treba stati na kraj. To je vrlo važno jer to postaje vrlo često da ja danas moram reagirati na to. U načelu je najbolje nekoga tako nebitnoga, ruskog čovjeka na Pantovčaku, ignorirati. Da javnost to sama vidi”, kazao je.

Upitan je li isto kad Milanović komentira rad DORH i traži da istraži Banožića i kad Plenković kaže da istraga o napadu na Markov trg nije dobro napravljena, Plenković je odgovorio da to nije isto.

“Kako je on to napravio, tko ga je nahuškao? Hoćete reći da je to bio lone wolf? Gledao je malo na internetu pa odlučio? Mi tu nismo sve rasvijetlili”, rekao je Plenković.

“Čak nitko od vas nije nazvao DORH i pitao je li normalno da ovaj huška na ministra i zastupnika”, rekao je Plenković novinarima.

O Milanovićevoj ideji o ukidanju Ustavnog suda. “To je isto neka ruska inicijativa, briljantno”, rekao je premijer ironično.

Upitan o inflaciji, Plenković podsjetio je na rebalans proračuna te dodao: “Podaci za travanj sigurno nisu dobri, to je visoka inflacija, ima zemalja u Europskoj uniji gdje je i duplo viša. Mi ćemo posegnuti za svim alatima koje imamo, mi smo se pokazali kao intervenionistička vlada. U ovakvoj situaciji je sve na stolu. I zamrzavanje cijena je moguće, ali to je zadnja opcija”.

