Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u četvrtak, komentirajući najavu premijera Andreja Plenkovića da će ga Vlada od sada bojkotirati u svakom smislu, da mu je čast što ga takva ekipa bojkotira.

“Prošle godine je bio summit NATO-a pa nisu išli ova dva veseljaka. Zaista je blamaža da sjede iz mene, ali nisu išli. Ništa novo. Čast mi je da me takva ekipa bojkotira. Nažalost, morao sam ih nazvati bandom, ali to jesu, za to su osuđeni. … Svesti generale na pudlice, to može samo UDBA, HDZ, Plenković”, rekao je predsjednik.

Govoreći o rokovima za donošenje Izbornog zakona u BiH, Milanović kaže kako je pitao Plenkovića zašto ne idu zajedno u Mostar. “To mi baš ne diže reputaciju u Bruxellesu. Ta sitna hulja nije išla tamo jer je poslao svog ministra da mjeri tko je dobio jači aplauz”, kaže predsjednik dodajući da je to jadno.

Milanović kaže i kako je Plenkovića rasturio intelektualno nadmoćan i “kakav god da je” Nino Raspudić.

“Ako je njegov utjecaj ogroman, kako ga nije iskoristio za pomoć Hrvatima u BiH. Ako svoj utjecaj ne koristiš za to, ti si hrvatski izdajnik. On sad ima obraza reći da sam ja uvrijedio Bošnjake izjavom o sapunu i parfemu. Ono, netko ti se mota oko kuće, pa oko dimnjaka pa ti uđe u sobu i legne sa ženom, onda ga moraš razbiti”, govori predsjednik ironično dodajući da će “umrijeti od tuge”.

“On je sazvao u tipičnoj udbaškoj metodi, jer on je udbaš, to je čovjek koji neće prezati ni od čega da drugoga oblati, da kaže neistinu jer mu je maksima ‘ja volim sebe i samo sebe’, cijela politika mu je takva. On je imao potrebu naglasiti da sam ja štetočina. Mene to svrbi, jer ja ne želim biti poptuno štetočina. ‘Ajmo malo podijeliti taj teret. On je pojeo kemijsku dok je razgovarao s Raspudićem”, kaže dodajući da “fućka se meni kakav je moj rejting u Bruxellesu”.

Milanović kaže kako se Bosnom bave “bezveznjaci” iz briselske diplomacije koji stavljaju kvačice i koje ne zanima vrijednost nego jesu li ispunili svoje zadatke.

“Takvih sam se bezveznjaka nagledao. Stalo mi je i moram zaključiti da se nalazim u opasnoj situaciji. Hrvatskom se u BiH bave potpuni bezveznjaci uz asistenciju hrvatskih izdajnika”, kaže Milanović. Nije zaboravio ni EPP, govoreći da nemaju kriterija prema kojemu biraju članove.

Ponovno se vratio na temu Hrvata u BiH. “Izborni rokovi će Hrvate u BiH skratiti za glavu”, kaže predsjednik koji smatra da je to “Plenkovićev doprinos”.

Na pitanje o komemoraciji u Jasenovcu, kaže da ide sa svojim suradnicima kao predsjednik RH, ali i da će otići u Jasenovac i sa Židovima, na poziv Ognjena Krausa. Dodao je da će tamo biti i ljudi s kojima ne želi biti u društvu. Na pitanje tko su ti ljudi, kaže: “Ni s kim iz Vlade… ni s ovima kao što je uskrsni Zekanović.”

Vijeće za nacionalnu sigurnost

Upitan kako će izgledati sjednice VNS-a, Milanović kaže kako se one moraju održavati jednom godišnje. “Interesantno je da već 4 mjeseca u toj teškoj, za Hrvatsku beskrajno opasnoj situaciji, Hrvatska nema ambasadora u NATO-u, pardon, vojnog predstavnika. To je rang generala, to je bio Predrag Stjepanović kojeg ova ništarija od ministra nije htjela nigdje rasporediti i spičiti ga u mirovinu. Otvorio sam mjesto u svom uredu da ne bude huljski, udbaški, potjeran u mirovinu. … Ja predstavljam vojsku, ne HDZ. To su ljudi koji uništavaju Hrvate u BiH. Kakve god veze netko imao s BiH, to je hrvatski interes, to su stotine kilometara granice i to nam dolaze neki njemački ambasadorčići rješavati i ako im neki Dodik, Čović ili netko stoje na putu, oni će ih zgaziti jer im stoje na putu”, kaže.

“Ja ne radim privatni posao, ne idem u Mostar ni u Livno, odakle su došli moji preci, da bih se napio rakije i nakrkao prasetine i janjetine. Idem jer je to moja dužnost”, kaže.

“Došlo je pismo generalskih legandi, već su se niski oblici života našli da ih popljuju”, govori predsjednik o inicijativi za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdenka Mustača.

“Nikada veća grupa probisvjeta i lopova nije vodila ovu zemlju”, kaže Milanović.

Milanović kaže da je ambasadora u Beogradu imenovao na zahtjeva “ovog udbaša”. “Čovjek je malo stariji, ali oprezno, tamo je puno faktora. Neću reći da nisam zadovoljan njegovim radom. Ja sam pokazao više nego dobru volju, to mi je tutnuo na stol čim sam postao predsjednik. Onda sam rekao da neću dopustiti da se ambasadorske liste kreiraju u HDZ-ovoj Alibabinoj jazbini. Naš predstavnik u NATO-u valjda ima o nečemu razgovarati na toj razini. Ti pokazuješ da ti je to nebitno. Javio mi se kad je bio u frci, kad su mu pohapsili ove, upozorio sam ga da kod stručnjaka za strane jezike stoji na potpisu već neko vrijeme ime čovjeka i on pita je l’ stvarno. Je”, kaže.

Na pitanje kada će donijeti odluku o pomilovanju kaže: “Polako. Još lakše.”

“Sad ne znam, vidim da je Gotovina udbaš, da Plenković nije. Rekao sam, i ti generali su si dali posla.”

Tko je pisao pismo?

Na pitanje tko je napisao pismo jer teško da je to rječnik Ljube Ćesića Rojsa, Milanović kaže: “Naravno, on je budala. To je napisao 98 posto Anto Nobilo, odvjetnici to rade za novac. Nisam siguran da je to sada napravio za novac, on je i knjigu napisao o tome. Da mi je došlo do žene, ne bih gledao. Ali došlo je od Gotovine, Čermaka.”

“Tu je problem, ja nisam izmislio tu ustavnu odredbu. Toliko sam skeptičan prema njoj da sam imao potrebu spomenuti to. Moja je prethodnica s tim imala nekih problema koje su joj možda i podmetnuli. … Mesić je nekome skratio kaznu za godinu jer je pomogao organima istrage i to je za Mesića bio razlog da nekome skrati kaznu. Ja sam se od tog ogradio. I dolazi pismo, ne od lažljivog Andrije Hebranga, nego od generala koji imaju što izgubiti. I onda čujem onaj nasilni Jopa, krimalac… O ovome nisam razmišljao do neki dan. Da sad Gotovini, Čermaku kažem da su budale, udbaši?”, govori predsjednik dodajući da su tu uvijek novac, utjecaj i sila. “Zašto je Zekanović odjednom za njega, pa to je posao za istražne organe. Pa Sabo je gulio godinu dana zbog flertovanja s nekom poluposrnulom damom koje je trebalo zabrinuti samo njegovu suprugu”, kaže.

Na pitanje postoji li još slučajeva u kojima bi mogao razmišljati o pomilovanju, Milanović kaže da možda postoji,

“Ali da će se taj udbaški element Plenković spustiti na tu razinu da gurne svoje paše i subaše da kažu da su to dogovorili Nobilo i Milanović. Nije lako napasti Gotovinu”, kaže predsjednik dodajući da su generali “ljudi platili ogromnu cijenu za Hrvatsku”.

Treba li javnost znati detalje priče?

O tome treba li javnost poštediti priče o Perkoviću i Mustaču predsjednik “nema pojma”. “Ne dam se uvući u to. Nitko neće gospodariti, ni Putin ni Merkelica. Netko će morati sutra položiti račune. Od Rusa ne očekujemo ništa. Tko je kriv za ovoliki broj smrti? Ukrajinci ili oni koji su ih huškali na to? Ovo govori Putinov čovjek kojemu je u interesu Hrvatska.”

“Amerikanci imaju posla s neprijateljima koji su opasni. Ja ovo govorim kao prijatelj, ne kao budala. Svaki dan sve manje govorimo o tim nesretnim Ukrajincima. Što se još treba dogoditi? Da bi mene proglasili ruskim čovjekom”, kaže predsjednik.

Milanović govori da “ne gubi baš živce”. “Nikada nisam na rubu tahikardije, kao Plenković s kravatom ovdje u jurišu na Grmoju”, govori.

“Neću je donijeti sigurno zato što je to priča veća od života”, kaže na pitanje hoće li sutra donijeti odluku. Sam kaže kako je rekao da je to monarhistički instrument, a sada mu je stiglo pismo koje je uputio Gotovina. “Ako ih odbijem odmah, ispast će da su budale, da su nečiji pijuni, a nisu”, kaže.

Predsjednik ponavlja da Vlada ima sve instrumente za rad. “Oni donose zakone, kupuju ljude, prodaju ih”, govori dodajući da s predsjednikom antifašista ne ide “jer se prodao” i “takvi mu suradnici ne trebaju”.

“Ne može biti genocid šest milijuna ubijenih ljudi ili 6000 ubijenih ljudi. Srbi nas optužuju da smo genocidan narod. Mi čak Srbe nismo optužili za to u Vukovaru. Upozoravam da postoji genocid i genocid. Nije isto mačetama pobiti milijune ljudi i 6000 ljudi u par dana. Ne treba to koristiti da bi se nabijao kompleks krivnje drugom narodu, nama su to Srbi nabijali 50 godina. Znam kako to izgleda, to nije ugodno”, rekao je Milanović.

