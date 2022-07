Podijeli:







Gost Ive Puljić Šego u N1 Studiju uživo bio je glasnogovornik Vlade Marko Milić koji je komentirao ostavku ministra financija Zdravka Marića.

Na pitanje zašto Marić odlazi, Milić kaže kako je točno da on odlazi te da je jutros o svom odlasku govorio ministrima na vladi, a tijekom dana će se obratiti i vladajućoj većini i Predsjedništvu HDZ-a.

“Sam je rekao da mu je ovo teška odluka. Imao je emotivno izlaganje pred kolegama. Što se tiče razloga, on će sutra biti dostupan medijima. Ja bih rekao da u ovim okolnostima, Vlada je živo tijelo i mora nastaviti raditi dalje, funkcnionirat će kao i dosad. Zahvalni smo mu, puno je pridonio radu Vlade, a prioritet Vlade bit će štiti grašane i gospodarstvo. Premijer nije oklijevao, brzo je pronašao zamjenu”, kaže Milić dodajući da je porezna politika ekspertiza novog ministra financija čiji je izbor poruka stabilnosti i kontinuiteta.

Marić odlazi u izuzetno teškom gospodarskom trenutku za Hrvatsku, a Milić kaže da treba “malo spustiti loptu”. “On je obavijestio premijera, danas i kolege ministre. On je svoj dio posla priveo kraju i sada ide dalje”, kaže Milić ponavljajući da će Marić sutra stati pred medije.

Na pitanje je li rekao premijeru kud ide, Milić kaže: “Ne.” Dodaje i kako marić nije “predestiniran” za neku visoku poziciju.

“Zahvalni smo mu na svemu, poštujemo ga, on je naš kolega, prijetelj, ali Vlada sada mora dalje. Jesen će biti neizvjesna, neće biti kataklizmična kako neki vole najavljivati. Država je tu da brine o interesima građana”, kaže.

Govoreći o zazivanju prijevremenih izbora od strane oporbe, Milić kaže: “Oni se trebaju moliti Bogu da mi ne idemo na izbore.”

Spomenuo je eurozonu, Schengen, Pelješki most… kao strateške projekte koje je ova Vlada realizirala. “Mi smo zemlja koja je u čekaonici provela najkraće razdoblje, velikom smo brzinom ispunili sva mjerila i možemo biti veoma zadovoljni jer ćemo u krizi postati članica europodručja.”

“Svi koji žele stvarati neki kaos, histeriju, nemojmo to raditi. Vlada je stabilna”, kaže Milić.

Govoreći o novom ministru Marku Primorcu, Milić kaže kako on “ima impresivan životopis za svoje godine”.

Na pitanje je li premijer Mariću zamjerio odlazak ili ga pokušao odgovoriti, Milić kaže kako je on sam inicirao odlazak te kako “u okolnostima gdje građani očekuju brze odluke, nema vremena oklijevati i premijer se posvetio tome da nađe osobu koja će ga zamijeniti”. “Zamjerati ili ne zamjerati u ovim okolnostima nije pretjerano važno. Dugo smo surađivali, imali smo cijeli mandat krizni, snažno smo ga branili, on je donio svoju odluku, mi je poštujemo. To je ljudski”, kaže i dodaje kako se cijeni sve što je Marić kao izniman stručnjak i političar napravio u Vladi za ovih šest godina.

Novi ministar je izniman stručnjak i on će dobro upravljati ovom krizom, kaže Milić.

Gubitak arbitraže u Washingtonu

“Nismo mi tu vijest plasirali, to je izašlo u medijima. Ta vijest za arbitražu nije baš cjelovito prenešene. Što se tiče arbitražnog pravorijeka, on je odbio velik dio MOL-ovih zahtjeva, inače bi morali platiti oštetu od preko milijardu dolara. Ovako je dio odštetnog zakona oko 184 milijuna dolara plus zatezne kamate”, kaže Milić dodajući da je ovo kostur koji je Vlada naslijedila od svojih prethodnika, ali da obrazloženje ima preko 200 stranica i da ga se mora dobro proučiti.

“Prema preliminarnim izračunima to prelazi 200 milijuna dolara, ali nije ni blizu iznosa koji se provlačio u javnosti, ni 20 posto toga”, govori.

Zbog ove arbitraže, pao je i Tomislav Karamarko, a Milić kaže da on nije otišao zbog toga ni zbog INA-e nego jer nije uspio presložiti Vladu nakon što se s Mostom razišao oko arbitraže.

“Ići u nagodbu u tako sivim okolnostima je dvojbeno. Mi nemamo jamstava da MOL ne bi tražio 400, 500 milijuna, mi nemamo jamstava da bi nam nagodba bila povoljnija od pravorijeka”, kaže.

Milić kaže i kako isplate ove odštete neće biti velik udarac za proračun. “Para ima”, kaže.

Mjere pomoći građanima

Prema Milićevim riječima, Vlada će razmisliti o novim mjerama ako to bude potrebno. Dosadašnje mjere Vlade smatra vrlo uspješnima.

“O tome ćemo razmišljati ako bude potrebno. Ali Vlada nije jedini akter na tržištu i neke mjere zahtjevaju solidarnost drugih aktera”, govori glasnogovornik Vlade.

“Ovo je privremena mjera, trajat će još 10-ak dana. Jučer su cijene nafte jako pale”, govori Milić spominjući pobunu malih distributera i dodajući da im se ipak izašlo u susret ograničavanjem veleprodajne cijene jer to znači da oni neće propasti. “Ako cijene jako padnu, ove mjere nemaju smisla”, kaže dodajući da se mora osigurati standard građana.

Neće komentirati slučaj Sanje Musić Milanović

Milić kaže kako se predsjednik konstantno pokušava staviti ispred oporbe te da HDZ ne komentira tuđe obitelji i da oni neće komentirati slučaj Milanovićeve supruge koja je zbog ocjena svog sina slala mail školi.

Kaže i kako oporba nepotrebno opterećuje javnost pokretanjem inicijativa za opoziv ministara na kojima se onda ni sama ne pojavljuje u dovoljnom broju. “Mislim da njima izbori nisu u interesu”, zaključuje.

