Danas se u više hrvatskih gradova održava prosvjed pod nazivom "Dosta! Uništavanja javnog zdravstva i zanemarivanja zdravlja žena!" u znak solidarnosti s Mirelom Čavajdom i svim ženama kojima su u Hrvatskoj uskraćeni zakonski zajamčen prekid trudnoće i drugi oblici zdravstvene skrbi.

Prosvjed je s početkom u 18 sati najavljen u Zagrebu na Trgu bana Jelačića te u isto vrijeme u Puli, Rijeci, Sisku, Splitu, Šibeniku, Osijeku, Zadru i na Korčuli. Prosvjednu akciju organiziraju udruga RODA, CESI, Zaklada Solidarna, PaRiter, Građanke i građani Rijeke i Platforme za reproduktivna prava.

Na Markovu trgu, pred Saborom održana je izvanredna konferencija za medije organizatora prosvjeda.

“Znamo kakva je zdravstvena skrb u Hrvatskoj. Dosta nam je ovog zdravstvenog sustava koji ne želi, a nekad i ne može, pružiti zdravstvenu skrb svim građanima i građankama Hrvatske”, rekli su.

Upitani kako misle ostvariti svoje zahtjeve, rekli su da će iskoristiti sve mehanizme i u hrvatskim i u međunarodnim institucijama . “Tražit ćemo da se naši zahtjevi ispune u dogledno vrijeme. Ovaj puta ne smijemo stati dok svaka žena nema odgovarajuću skrb za žensko zdravlje”, rekli su.

“Mi nemamo vlast koja je spremna provoditi postojeći zakon, koja je kompetentna i koja ima hrabrosti provoditi postojeći zakon. Ženama usluge legalnih zahvata nisu dostupni”, rekli su.

“Nema smisla prozivati one koji rade svoj posao, one koji svakoj ženi u ovoj državi omogućavaju pristup zdravstvenoj skrbi. Treba prozivati one koji svoj posao ne rade. Koliko posto liječnika u Hrvatskoj ima priziv savjesti, to je na njima, ali sto posto žena u Hrvatskoj ima pravo ostvariti zdravstvenu skrb”, rekli su.

Dosad se u udruge javilo puno žena, koje su doživjele različite oblike ginekološkog nasilja, kazali su. “Radi se o određenom broju ginekologa koji ne žele prihvatiti suvremene dosege u medicini i koji ne žele prihvatiti da je zdravlje pacijentica na prvom mjestu”, kazali su.

