Podijeli:







Izvor: N1

Ministar gospodarstva Davor Filipović sastao se danas s predstavnicima MOL-a. Po završetku sastanka obratio se javnosti i rekao da je na tom sastanku zatražio smjenu cjelokupne uprave Ine, kao i promjenu modela korporativnog upravljanja.

Shvatili su poruku premijera Plenkovića da uprava Ine više nema povjerenje Vlade Republike Hrvatske. U razgovoru s njima istaknuo sam kako kada otvorite brojne knjige koje se odnose na korporativno upravljanje navode različiti skandali, a da će nažalost ovaj skandal s Inom nažalost isto jednom ući u te knjige, rekao je Filipović nakon sastanka.

VEZANE VIJESTI Šef uprave Ine ponudio ostavku Šef uprave Ine: Nisam imao veze sa Škugorovim kriminalom, šokiran sam

“Inzistirat ćemo na promjeni sustava korporativnog upravljanja, inzistirat ćemo na reviziji koju sam zatražio, a Vlada će NO-u sutra predložiti da se hrvatski članovi uprave Ine razriješe”, rekao je Filipović.

Predstavnicima MOL-a rekao je da Ina iduće godine planira proizvesti 703 milijuna kubika plina i da sav taj plin treba ići Hrvatskoj i to po prihvatljivoj cijeni.

“Vlada će donijeti odluku kojom će sav plin koji se proizvede u Ini ići Hrvatskoj, hrvatskim građanima, hrvatskom gospodarstvu i hrvatskim poduzećima”, rekao je Filipović.

Što se tiče smjene uprave, Filipović je rekao da cijela uprava mora otići. “Imamo situaciju velikog korporativnog skandala, nikad se ovakvo nešto nije dogodilo i jedino je logično da cijela uprava ode i to je ono na čemu ćemo inzistirati i to je ono što će se dogoditi”, rekao je Filipović.

S Mađarima će se razgovori nastaviti, rekao je ministar. “Neki njihovi stavovi će biti jasniji sljedeći tjedan”, rekao je Filipović, upitan hoće li mađarska strana prihvatiti zahtjev o smjeni uprave.

“Predstavnici MOL-a su svjesni da ovakav korporativni skandal mora dovesti do promjene načina upravljanja. Uprava društva odgovorna je za vođenje poslovanja, a NO to nadzire. Ovdje sustav korporativnog upravljanja omogućava da najniže razine donose određene odluke i da to uopće ne ide preko NO-a”, rekao je Filipović.

“Oni su svjesni situacije i svjesni su da se te stvari moraju mijenjati i to su mi dali do znanja”, rekao je Filipović.

Upitan ima li Hrvatska instrumente u rukama što se tiče vlasništva, Filipović je rekao da država uvijek ima mehanizme kako zaštititi svoje interese.

“Postoji hrvatski plin. To je plin koji se proizvodi u Republici Hrvatskoj. Vlada mora naći mehanizme kako da taj plin ide hrvatskim građanima. Nema tu što je kome u redu, Vlada će donijeti odluku da to ide hrvatskim građanima”, rekao je Filipović.

“Plin koji se proizvede u Hrvatskoj pomoći će i hrvatskim građanima i poduzećima”, dodao je.

Šef Ine ponudio ostavku

Podsjetimo, uoči sastanka odjeknula je vijest da je predsjednik Uprave Ine Sandor Fasimon ponudio ostavku. Bio je, kaže, “krajnje šokiran kada sam saznao za postupke Damira Škugora i njegovih suradnika”.

Više čitajte OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.