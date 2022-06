Plenković: Neću slušati Milanovićeve želje, budite ozbiljni!

Podijeli:







Izvor: Miranda Cikotic/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti obilježavanja Dana Sveučilišta u Splitu.

“Vrijeme je da se vratimo u kampanju”, kazao je kandidat HDZ-a za gradonačelnika Splita Zoran Đogaš novinarima te najavio kako će “žešće” ići u kampanju za projekte.

“Ne mislim tražiti sto dana probe i testa za suočavanje s problemima”, rekao je Đogaš. Puljak i drugi kandidati trebaju se sami baviti svojim demonima, rekao je.

“Split je postao žrtva politikanstva”

“Grad je postao žrtva, žrtva politikanstva, žrtva ruganja biračima. Imaš većinu, rušiš sam sebe, rušiš vijeće, a godinu dana nisi napravio ništa. Imamo i sve ove afere koje doslovno sramote grad zbog ljudi koji nisu dorasli poslu za koji su nažalost prije godinu dana dobili povjerenje. Sad je prilika da građani kažu ne onima koji su nasilni prema novinarima, koji su sami sposobni ući u ovakve rabote. Ako nekome do neki dan nije bilo jasno tko je kakav, sad je jasno”, rekao je Andrej Plenković.

“Plasirate mi tezu političke tajnice SDP-a Ahmetović. Ako ima nevidljive ruke o kojoj sanja Milanović, da mi utječemo na DORH, valjda bi ta ruka rekla da ne pokrećemo drugu temu. Imamo briljantnu temu u Splitu. Što bi bilo da se ovo Puljkovim zamjenicima dogodilo ljudima u HDZ-u? DORH i policija rade bez upliva vlasti”, dodao je.

Komentirajući izjavu predsjednika Zorana Milanovića rekao je: “Što ima Banožić s ovim? U redu je da bude ministar, platio je kaznu. Neću slušati Milanovićeve želje, budite ozbiljni…”

“Kako je moguće da više ljudi napadne policiju?”

Govoreći o uhićenjima navijača rekao je da ne zna što se događa i da to što je u Splitu, ne znači da ima uvid u sve. “Jasno je da ne može doći do toga da više ljudi napada policiju. Kako je to moguće? Pa nije valjda hrvatska policija ničim izazvana došla u poziciju da se mora braniti. MUP radi izvještaje iz svoje nadležnosti”, rekao je.

O aferi s Darinkom Dumbovićem rekao je: “Pratim sve kao i vi.”

“Ruska agresija na Ukrajinu dovela je do rasta cijena i inflatornih pritisaka”, podsjetio je i dodao da će Vlada donijeti nove pakete kad to bude potrebno. Naglasio je da im je važno da raste BDP, da je zaposlenost dobra, da turizam raste, a o intervencijama će odlučiti.

