Bude li to jedini način micanja HDZ-a s vlasti, koalicija svjetonazorski nespojivih stranaka ljevice i Mosta nije isključena, piše u utorak Večernji list.

Ovu tezu, o kojoj već mjesecima nagađaju politički kuloari, javno je ovih dana potvrdio Mostov zastupnik Nino Raspudić. Gostujući u programu N1 televizije, Raspudić je parlamentarnoj ljevici spočitnuo otvaranje ideoloških tema poput pobačaja.

“Potpuno je pogrešno u ovoj situaciji otvarati osjetljive ideološke teme jer smo suočeni s jednom kriminalnom vlašću, koja je osuđena za korupciju i okupirala je institucije. Fokus oporbe trebao bi biti na rušenju ovakve vlasti”, rekao je Raspudić i otkrio kako je Most, bude li to nužno, spreman za dogovor unutar kojeg neće morati žrtvovati svoje osnovne vrijednosti niti će to tražiti od partnera.

Politički tajnik stranke Nikola Grmoja jučer je nastojao relativizirati ovu Raspudićevu izjavu, tumačeći da će Most na izborima dobiti znatno više od onog što mu trenutačno prognoziraju ankete. Što se tiče privremenog “ideološkog moratorija” koji zagovara Raspudić, Grmoja kaže kako je to isključivo “Ninova ideja”, a skeptičan je oko toga koliko je ona uopće ostvariva.

Grmoja poručuje kako je pogrešna interpretacija da se Most nudi ljevici, no ne demantira mogućnost da “zbog borbe protiv korupcije koja je prioritet”, nakon izbora ipak dođe do suradnje s ljevicom.

Dvije najjače opozicijske opcije, SDP i Možemo!, već mjesecima ne kriju da ozbiljno razmišljaju o zajedničkom nastupu na izborima. A na pitanje kako se u tu priču uklapa i uklapa li se uopće Most, koji po istim tim istraživanjima zauzima četvrto mjesto i doista nije nerealno da će upravo njihove ruke biti ključne za eventualno postizborno formiranje vladajuće većine, Možemo! i SDP nikad nisu dali jasne odgovore. No, ključno je da nikada nisu ni demantirali takvu opciju.

Ni nakon “otvorene ponude” Mosta iz usta Nine Raspudića u SDP-u ne odbacuju mogućnost da doista uđu u koaliciju s Mostom nakon izbora, ali i poručuju kako je u ovom trenutku još prerano za davanje takvih odgovora.

U Možemo! također govore da je to hipotetska tema, a dodaju i da im je ključni problem s Mostovom idejom što je ona potpuno neprovediva, pišu novinarke Večernjeg lista Petra Maretić Žonja i Iva Boban Valečić.

