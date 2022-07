Upitan prijelaz budućih umirovljenika u C fond

Podijeli:







Izvor: Unsplash / Ilustracija

Planiraju se izmjene zakonodavnog okvira, pri čemu će predmet razmatranja biti i odredba o obveznom prebacivanju članova mirovinskog fonda u C kategoriju pet godina prije umirovljenja, piše u nedjelju Večernji list.

Dnevnik navodi da su im to potvrdili iz kabineta ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marijana Piletića. Obveza “parkiranja” u C fondu u zadnjim godinama radnog staža trebala je zaštititi buduće umirovljenike kao najsigurnije ulaganje, no na način na koji se upravljalo imovinom u C fondu pokazao se kao – fijasko!

Hrvatski su građani u C fondovima prošle i ove godine izgubili i oko 15 posto vrijednosti štednje: s oko 10 milijardi kuna pali su na 9,2 milijarde, što je gubitak od oko sedam posto. Inflacija je u tom razdoblju bila oko osam posto (sad je već premašila 10,8%) pa je realni efekt pada imovine dosegnuo 15-ak posto.

“Mirovinske fondove treba promatrati dugoročno, jer svi fondovi C kategorije za svoje su članove u zadnjem petogodišnjem razdoblju ostvarili pozitivne prinose”, kažu u resornom ministarstvu, no stvarno stanje za članove koji su, recimo, lani prebačeni u C kategoriju znat ćemo tek za tri godine, a njihov investicijski horizont svakako nije dugoročan, nego – petogodišnji.

Plus o kojem u ministarstvu govore je nominalan, a ne realan, a prisilno seljenje u C fond oštetilo je članove. Jer su B fondovi lani ipak rasli, i to deset posto, a C fondovi – nula!

Na pitanje kane li izmjenama zakona ukinuti ulaznu naknadu koja smanjuje realni prinos za buduće umirovljenike, a ne prikazuje se kao efektivni trošak u prinosu u kojem je iskazana samo naknada za upravljanje, u Ministarstvu potvrđuju da razmatraju i mogućnost smanjenja ulazne naknade. Ministarstvo najavljenim zakonodavnim izmjenama ide u smjeru liberalizacije ulaganja fondova, kojom bi se, kažu, osnažilo hrvatsko gospodarstvo te malo i srednje poduzetništvo.

“Potrebno je raspraviti načine kojima će se mirovinska društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima potaknuti na veću aktivnost usmjerenu na povećanje prinosa, što bi u konačnici rezultiralo povećanjem mirovina u II. i III. mirovinskom stupu”, kažu u ministarstvu, piše novinarka Večernjeg lista Valentina Wiesner.

