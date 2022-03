Umro Vladimir Đuro Degan

Podijeli:







Izvor: Pixabay / ilustracija

U nedjelju, 27. ožujka, u Zagrebu je u 87. godini života umro istaknuti hrvatski pravnik Vladimir Đuro Degan, član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), priopćeno je u ponedjeljak iz HAZU-a.

Vladimir-Đuro Degan rođen je 1935. u Bosanskome Brodu. Pravo je diplomirao u Sarajevu 1957., doktorirao 1963. u Ljubljani, a između 1959. i 1971. usavršavao se na Haškoj akademiji za međunarodno pravo.

Od 1969. do 1981. predavao je usporedne političke sustave i međunarodno pravo na Fakultetu političkih znanosti u Sarajevu, a od 1981. predavao je na Pravnom fakultetu u Rijeci.

Od 1985. do 1997. bio je upravitelj Jadranskog zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a od 1997. do 2021. bio je njegov voditelj.

Predavao je na brojnim sveučilištima u bivšoj Jugoslaviji i u inozemstvu.

Član suradnik HAZU bio je od 1990.

Između 1991. i 1995. bio je hrvatski član u ekspertnim skupinama o ljudskim i manjinskim pravima, te o sukcesiji država na Međunarodnoj konferenciji o bivšoj Jugoslaviji. Između 1996. i 2001. bio je član hrvatske delegacije na pregovorima o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije.

Za svoj rad primio je više priznanja i nagrada, među ostalim i Državnu nagradu za znanost za životno djelo za 2012. za područje društvenih znanosti.

Glavna su mu djela “Tumačenje ugovora u međunarodnom pravu” (L’Interpretation des accords en droit international, 1963.), “Pravičnost i međunarodno pravo” (L’Équité et le droit international, 1970.), “Međunarodno pravo mora i izvori međunarodnog prava” (1989.), “Izvori međunarodnog prava” (The Sources of International Law, 1997.) i “Međunarodno pravo” (2000.).

