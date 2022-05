Umro doajen hrvatskog novinarstva Krešimir Fijačko

Podijeli:







Doajen hrvatskog novinarstva, novinar i urednik Krešimir Fijačko umro je u 79-godini.

Krešimir Fijačko rođen je Zagrebu 1943. Novinarstvo i povijest umjetnosti studirao je na Filozofskom fakultetu u Beču, a u Zagrebu filozofiju i sociologiju. Fijačko je bio jedan od najobrazovanijih hrvatskih novinara.

Novinarstvom se bavi od rane mladosti, a od početka sedamdesetih je u stalnom radnom odnosu u “Vjesniku”, u kojem je proveo gotovo cijelu novinarsku karijeru te je u dva navrata bio i glavni urednik tih nekada najprestižnijih hrvatskih novina.

Nakon što je nekoliko godina radio honorarno od 1970. radio je stalno u “Vjesniku”, gdje je bio komentator. Urednik “Nedjeljnog vjesnika” bio je od 1988. do 1990. Tada dolazi na dužnost zamjenika glavnog urednika koju je obnašao do 1992.

Glavni urednik “Vjesnika” bio je u dva navrata od 1993. do 1994. i od 2001. do 2004.

Kao vrstan vanjskopolitički novinar, bio je stalni dopisnik “Vjesnika” iz Bonna od 1979. do 1983. i iz New Yorka od 1995. do 2000.

Iz Hrvatskog novinarskog društva podsjetili su i na Fijačkov intervju koji je dao časopisu “Vijenac” za svog posljednjeg mandata na čelu “Vjesnika”. U “Vijencu” je iznio svoje viđenje novinarstva u tom trenutku te o samom “Vjesniku”, kazavši kako je činjenica da je na vlasti nešto što je desno, onda će i novine biti desno i obratno, vrlo loša za novine, ali i za vlast koja kontrolira takve novine.

“Tako dugo dok je ‘Vjesnik’ bio pod kontrolom politike ili vlasti, manje je bilo riječi o žurnalizmu, a više o politikantstvu. To je bio problem ‘Vjesnika’, zbog čega mu je velika masa čitatelja okrenula leđa. Ovo što mi sada radimo jest pokušaj da vratimo čitatelje, ali put do toga nije lak, ni jednostavan, ni brz, što god mi željeli i što god netko mislio”, rekao je tada Fijačko.

Novine, kako je rekao, možete lako upropastiti, ali ponovno ih dići na zavidnu razinu teško je. I to su stvari s kojima se mi u “Vjesniku” moramo boriti i borimo se da bismo preživjeli i zauzeli mjesto u tiražnom smislu koje nam pripada, kazao je tada Fijačko, koji je bio jedan od novinarskih simbola kasnije ugašenog dnevnika “Vjesnik”.

