Podijeli:







Izvor: N1

Gost Newsnighta bio je akademski slikar, grafičar i muralist Miron Milić. Pričao je o zanimljivom tutorialu koji je napravio povodom Dana antifašističke borbe, a u kojem se fašističke oznake ispravljaju u pomirljive poruke.

Kako objašnjava, radi se o dosjetki za koju je godinama razmišljao kako da je napravi pa je odlučio napraviti tutorital u kojem se fašističke oznake koje se postavljaju posvuda po gradu, po zidovima i pročeljima, obrađuju na duhovit način.

Kaže da su reakcije dijela publike jako dobre.

“Čak i oni koji su skloniji nekim demokratskim vrijednostima su definitivno odobravali to i bilo im je i duhovito, čak su rekli i da je super ideja i da bi mogli to napraviti i u svom kvartu. To je aktivistički pristup ljudima koji vjerojatno nikad nisu napravili ništa takvo nego se boje da bi ih proglasili vandalima ako to naprave”, rekao je.

Upitan zašto misli da se na ulicama gradova u Hrvatskoj pojavljuje toliko fašističkog znakovlja, odgovara:

“Definitivno je stvar odgoja i stava prema Drugom svjetskom ratu i naslijeđu Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj. To nema nikakve veze s vrijednostima koje Hrvatska predstavlja, a to su neke slobodarske navade i univerzalno bratstvo s ljudima diljem svijeta. Jedan takav totalitarisički znak predstavlja jednu mlađu generaciju koja u školi ne uči dovoljno što taj znak predstavlja”, kazao je Milić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.