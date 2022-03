Podijeli:







Izvor: N1

Dopisnik Jutarnjeg lista iz Brusellesa Augustin Palokaj komentirao je za N1 jučeršnji sastanak NATO-a, EU-a i članica G7. Istaknuo je da su poruke snažne, ali odluka u principu nema, kao i da sankcije ne mogu spasiti nečiji život u ovom trenutku, ali dugoročno mogu nanijeti veliku štetu.

“Čuli smo poruke, odluka nema. NATO nije donio nikakvu odluku oko Ukrajine osim jačanja istočnog krila, svojih država članica. Komunikacija NATO-a od početka je bila katastrofalna jer su govorili što neće činiti – Putin je bio u komotnoj situaciji jer je znao što NATO neće činiti umjesto da su to ostavili otvorenim”, rekao je Augustin Palokaj i dodao:

VEZANA VIJEST Njemačka još najmanje dvije godine ovisna o ruskom plinu

“Poruke su snažne, mijenja se i retorika NATO-a. Rečeno je da će imati oštre reakcije u slučaju biološkog oružja, ali ne i kakve, ali mislim da je to snažna poruka. Vjerojatno se razni planovi pripremaju u NATO-u. Putin bi sad trebao razmišljati da bi to bila crvena linija što se tiče direktnog angažmana. NATO je kolektiv i kao kolektiv nije donio odluku o pomoći Ukrajini. Mađarska ne dopušta slanje vojne pomoći kroz svoj teritorij. Nemoguće je gotovo u takvoj organizaciji brzo reagirati, zato to države članice rade individualno. Netočno je kad NATO kaže da smo nametnuli sankcije Rusiji – Turska nije nametnula sankcije, a članica je NATO-a. NATO dopušta svojim članicama da pomognu, ali NATO kao NATO neće.”

“Sankcije neće nekome spasiti život, ali dugoročno će imati posljedice”

Komentirajući energetske sankcije istaknuo je: “EU je pažljivo pripremala setove sankcija i postupno ih uvodi. Ruska brutalnost ih je preduhitrila, stvari u Ukrajini su se pogoršale puno brže nego su uvođene sankcije. Paket je dosta oštar. Odluke se ovdje usvajaju prema kriteriju koliko je to lako i moguće ovdje, a ne koje su potrebe na terenu. Kad Bruxelles kaže da su nametnuli najteže sankcije dosad, to ne znači da će to nekome spasiti život, ali dugoročno će imati posljedice na Rusiju. Zabranu uvoza nafte u ovom je trenutku nemoguće usvojiti, možda Putin u tome pomogne ako će inzistirati na plaćanju u rubljama.”

Može li Europa energetski postati manje ovisna o Rusiji, Palokaj objašnjava: “Ako budu odlučni, onda se može brzo donijeti odluka, a postoje druge mogućnosti. Ali onda ne treba gledati uski interes i cijene, nego i stratešku važnost. Njemačka je sad ucijenjena od Rusije, umjesto da budu najjača karika, sad su najslabija. Navikli su na suficit i groze se od pomisli na recesiju. Ovisnost će se značajno smanjiti do kraja ove godine.”

“Orban se više divio Putinu nego kolegama u EU-u”

Na pitanje kako EU gleda na Orbanovu zabranu dobavljanja oružja Ukrajini preko Mađarske, rekao je:

VEZANA VIJEST Sankcije nisu dovoljne: Stručnjak istaknuo dva poteza koja bi zaustavila Rusiju

“Gledaju tako da ima izbore. Predugo je ulagao u kampanju u neke vrijednosti koje zastupa i Putin, imao je dobre odnose s njim, više se divio Putinu nego kolegama u EU-u. No, kad je eskaliralo, povukao je kočnicu i sad se ponaša miroljubivo. To šalje dojam da nije jedinstvo unutar EU-a i NATO-a kako se prikazuje, ali glrdaju na to kao dio predizborne kampanje kod kuće. Mađari se sjećaju sovjetske invazije na Mađarsku, vidjet ćemo kako će se to odraziti na izbore, bio je lider euroskeptika i ekstremne desnice.”

Komentirajući mogu li europske institucije ubrzati izborne reforme u Bosni i Hercegovini, Palokaj odgovara:

“Mogu ako imaju snažnu potporu svih država članica, poposebno Njemačke i Francuske. Ako se to prepusti dužnosnicima EK-a, sumnjam da će to moći progurati. Obje strane moraju shvatiti da će svi biti na gubitku. Održavanje izbora bez reforme znači da nisu u skladu s EU standardima što znači da BiH ne ispunjava uvjete za stjecanje statusa kandidata. I Hrvati u BiH moraju shvatiti da nije lako dobiti simpatiju u Europi ako vam je u Bosni Dodik glavni saveznik dok je saveznik s Rusijom.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram