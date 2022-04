Umirovljenici traže 10-postotno povećanje mirovina

Podijeli:







Umirovljeničke udruge Sindikat i Matica umirovljenika poslale su pismo premijeru Andreju Plenkoviću. Traže da se poduzmu hitne mjere za zaustavljanje siromaštva umirovljenika, koje je pogoršano uslijed nezaustavljivog porasta inflacije i cijena hrane.

Navode kako pozdravljaju isplatu energetskog dodatka u svibnju u četiri razreda umirovljenicima do najviše mirovine od 4.000 kuna, “iako je već sada poznato da će zbog skromnog usklađivanja mirovina u ožujku za 2,24 posto oko 20.000 umirovljenika pasti u niži razred dodatka, a oko deset tisuća će ga u potpunosti izgubiti. Mnogi su umirovljenici očajni i povrijeđeni takvim matematičkim akrobacijama unutar mirovinskog sustava”.

“Ove godine će 75 posto svih mirovina biti ispod hrvatske linije siromaštva”

Podsjećaju kako je u veljači 2022. udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći pao na 35,55 posto, na samo dno Europske unije. “Prošle je godine čak 67 posto mirovina bilo ispod hrvatske linije siromaštva (tada 2.927 kuna), dok će za ovu godinu, kad linija bude postavljena na oko 3.200 kuna, ispod nje biti čak 75 posto svih mirovina. Svi će oni i službeno postati siromasi, a inflacija će i dalje skakati”, dodaju.

Zbog navedenog očajnog i ponižavajućeg položaja umirovljenika u Hrvatskoj, Sindikat i Matica umirovljenika podnose sljedeće zahtjeve:

1. Umirovljeničke udruge traže da se najdalje do kraja prvog polugodišta ove godine svim umirovljenima prema Zakonu o mirovinskom osiguranju nakon 1.1.1999. godine mirovine povećaju za deset posto, kao trajna intervencija i povrat duga umirovljenicima koji su za toliko zakinuti tadašnjom mirovinskom reformom. To bi iznosilo povećanje od 308 milijuna kuna mjesečno za 1,14 milijuna umirovljenika.

2. Druga hitna mjera treba biti promjena modela usklađivanja mirovina dva puta godišnje i to na način da se mirovine usklađuju u stopostotnom iznosu povoljnijeg indeksa rasta cijena ili plaća. No, i tu tražimo socijalnu intervenciju na način da se mirovine do 2.000 kuna indeksiraju za 120 posto, a od 2.000 do 4.000 za 110 posto.

3. Treći zahtjev je interventne i privremene naravi i to uključivanjem umirovljenika s mirovinama do 1.500 kuna u pravo na mjesečni energetski vaučer do 400 kuna, što trenutno mogu ostvariti samo primatelji nacionalne naknade i zajamčene minimalne naknade.

