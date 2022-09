Umirovljeni general Čermak kupio vilu od Rusa u Opatiji

Podijeli:







Ivan Čermak je od ruskih vlasnika ovog ljeta za 12.5 milijuna eura kupio jednu od najljepših vila na Opatijskoj rivijeri, vilu Lenac.

Doznaju to Index Istrage.

Sam Čermak u kratkom razgovoru za Index potvrdio je kupovinu, no nije htio govoriti o cijeni.

No, Index Istrage su u posjedu kupoprodajnog ugovora u kojem je vidljiva cijena od gotovo 94 milijuna kuna za vilu koja se nalazi na ulazu u Volosko.

Valja naglasiti da su ruski vlasnici tu vilu kupili 2009. godine i to za 5.5 milijuna eura te su je obnovili. Vila ima oko 500 kvadratnih metara, no sam kompleks prostire se na 4420 metara kvadratnih. Dio je u borovoj šumi, a nalazi se na samom rtu i to s vlastitim mulom i plažom za kupanje.

“Istina je, da. Kupio sam. Ne bih o cijeni, jer o cijeni se ne govori javno”, rekao je umirovljeni general Ivan Čermak upitan da potvrdi kupnju vile. Kako je dodao u kratkom razgovoru, izuzetno je zadovoljan kupnjom jednog takvog objekta koji je udaljen oko sat i pol vožnje od Zagreba.

“Svakako ću je češće koristiti”, rekao je Čermak na kraju.

