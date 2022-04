Podijeli:







Za N1 Newsnight uživo se iz Kijeva javio Andrij Nikolajenko, zastupnik u ukrajinskom parlamentu.

U Kijevu je, kaže, situacija danas veoma drugačija nego prije dva-tri tjedna.

“Sada je prilično sigurno, ali i dalje imamo raketne napade na našu prijestolnicu. S obzirom na to da su se borbe premijestile na istok i jug Ukrajine, situacija je danas mnogo bolja. Okupirani teritorij je ponovno pod ukrajinskom kontrolom, pokušavamo vratiti opskrbu vodom i strujom. Cijeli svijet sada može vidjeti što smo našli u Buči i drugim predrgrađima Kijevima”, rekao je Nikolajenko.

Njegove kćeri su iz Kijeva došle upravo u Hrvatsku, u Zagreb. “Moja kuća je u sjevernom dijelu Kijeva i to područje je bilo gotovo okupirano. Prvog, drugog dana rata moje su kćeri na pustile Kijev i otišle na zapad, a zatim krenule dalje i sada se nalaze u Zagrebu sa svojom majkom, tamo idu u školu. Ja sada imam odriješene ruke da se borim kao pripadnik teritorijalne obrane. To je postrojba, dio vojske, mi smo se borili unutar naših oružanih snaga”, rekao je Nikolajenko.

Život u Kijevu se “oporavlja”, ali i dalje je to daleko od povratka u normalu. “U Kijevu je inače gotovo četiri milijuna stanovnika, trenutačno ih je manje od dva milijuna. Dakle, dva milijuna ljudi je nastupilo grad i dalje je izvan grada. I dalje ne radimo cijeli dan, škole ne rade, sveučilišta su zatvorena, brojne trvrtke su zatvorene… Ljudi se boje jer Rusi mogu napasti bilo koji dio Ukrajine, čak i Lavov koji je vrlo daleko od bojišnice”, kaže.

Opisao je kako izgleda rad ukrajinskog parlamenta u vrijeme invazije.

“I dalje pripremamo i glasujemo za one neophodne i važne zakone. Obično svakog tjedna imamo tri-četiri dana zasjedanja, a sada tijekom ratnih zbivanja možda jednom tjedno i to su vrlo kratke sjednice kako bi se zaštitili zastupnici od bombardiranja. Vrijeme održavanja sjednica je tajna do zadnjeg trenutka. Glasujemo za proračun, izmjene proračuna, razna izuzeća od proračuna… Morali smo se prilagoditi tijekom ovog ratnog razdoblja, ali i dalje radimo, funkcioniramo. Brojni zastupnici putuju diljem svijeta u ulozi diplomata, vode pregovore o nabavi oružja…”

“Ne mogu zamisliti koja bi zemlja u Europi mogla izdržati takvu vojnu moć osim Ukrajine”

U parlamentu vlada jedinstvo, no nakon početka invazije neki zastupnici, kaže Nikolajenko, pokazali su se “ruskim igračima”: “U ovom trenutku nema oporbe i vladjuće većine i svi su ujedinjeni i stoje uz predsjednika Zelenskog. Ovo nije vrijeme za kritiku, svi se mi borimo za Ukrajinu, a Zelenski je dao dobar primjer kako se predsjednik treba ponašati u ovakvim trenucima. Podržavamo sve njegove inicijative. Parlament se ujedinio, što se nije dogodilo nikad prije. Neki koji su bili ruski agenti su pobjegli, ali nakon rata pronaći ćemo ih, vratiti u zemlju i strpati ih iza rešetaka. Njih je manje od 10. Nadam se da je ih je manje od 10”.

Zelenski je rekao da je u tijeku najvažnija bitka, ona za Donbas.

“Rusi koncentriraju velike snage u Donbasu, a istovremeno napadaju iz tri smjera. Više od 100.000 vojnika imaju, riječ je o velikoj vojnoj sili i ne mogu zamisliti koja bi zemlja u Europi mogla izdržati takvu vojnu moć osim Ukrajine. Pregovori sada stoje, a rezultat ove bitke dat će nekoliko opcija kako dalje. Razlika između ruske i ukrajinske vojske je da imamo snažan moral, snažan duh. Naš narod se bori za svoju domovinu, ruska vojska s druge strane nije dovoljno motivirana. No nemamo dovoljno oružja, posebno artiljerije. Rusi imaju. Velika je razlika između naših i njihovih sposobnosti, ali naši vojnici su bolji i hrabriji i zato i dalje držimo svoje položaje. Sljedeća dva tjedna bit će najteže, ali i najvažnije razdoblje. Ako uspijemo zadržati položaje deblokirat ćemo Harkiv i imati snažniju poziciju u pregovorima i nadam se da ćemo pronaći rješenje”, rekao je Nikolajenko.

“Strateški gledano, Ukrajina je već pobijedila jer je ruski plan bio savim drugačiji. Nisu očekivali ovakav otpor i to je bila Putinova najveća pogreška. Nakon što je propao strateški cilj da okupiraju Ukrajinu prebacili su se na to da okupiraju Donbas kako bi pokazali ljudima nekakvu pobjedu”, kazao je.

Za Putina kaže da je “Hitler nove ere”.

“Moramo zaustaviti rat. Ako ne uspijemo, slijedi istočna, a zatim i cijela Europa. Mi se ne borimo samo za Ukrajinu, nego za cijelu Europu i sve naše vrijednosti”, rekao je Nikolajenko.

