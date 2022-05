Podijeli:







Izvor: N1

Vasilj Kirilič, ukrajinski veleposlanik u Hrvatskoj gostovao je u N1 Studiju uživo.

Najprije je komentirao vojnu paradu povod Dana pobjede u Rusiji.

“Danas se diljem Europe obilježava Dan Europe, koristi se također riječ pobjeda, ali s vremenom se značaj riječi i slika jako mijenja. Danas kada govorimo o nečem što bi prije nekoliko godina bilo snažno i bitno, promijenilo se. Pobjeda nije parada, nije hura, nije slava. To su sjećanja, to je poruka sadašnjim i budućnim naraštajima, to je mudrost, solidarnost i upozorenje na zlo.

Mislim da bi se pobjedu trebalo komentirati na ovaj način, to je kada vođa naroda posjećuje stražara slobode. Pobjeda je kada stanu rame uz rame uz Ukrajince koji brane Europu. Sve drugo što čujemo je ono što proilazi iz nacizma. Svašta se dogodilo u Ukrajini, blizu Buče, u Irpinju, u Borodjanki, još ne znamo što se dogodilo u Mariupolju, Harivu, to možemo nazvati novom vrstom nacizma – rusizmom. To je ono ključno što možemo reći da osjećamo na ovaj dan koji zovu Daom pobjede”, rekao je.

Rekao je kako Rusija vodi brutalni rat s Ukrajinom i to s groznim posljedicama.

“Ukrajinci brane svoju zemlju, svoje kuće, svoje obitelji i unuke. Mi smo na strani istine. Hrvatska je država koja je obranila svoju neovinost, to je velika lekcija za nas. Mi smo sigurni, jaki smo duhom, da ćemo obraniti neovisnost Ukrajine”, veli.

“Ukrajina je spremna za ulazak u EU”

Na pitanje da komentira izjave predsjednika Milanovića, njegov stav prema Ukrajini i što ga neki zovu proruskim čovjekom, kaže:

“Krijepi nas nešto drugo, ono da Vlada RH, Sabor, Hrvatice i Hrvati vrlo snažno podupiru Ukrajinu. To je stav Hrvatske. Svaki dan dobivam puno pisama Hrvatica i Hrvata, spremni su pomoći Ukrajini i to je stav Hrvatske, drugo ne bih komentirao”, veli i dodaje:

“Za nas je bitan stav hrvatske Vlade, stav hrvatskog Sabora i oni snažno podupiru Ukrajinu i daju snažnu poruku podrške, to je bitno i to je za nas stav Hrvatske što se tiče Ukrajine”.

Govorio je i o ulasku Ukrajine u EU:

“Može se puno toga komentirati, ali vrlo je jednostavn odgovor. Ukrajina danas brani slobodu, demokraciju, principe na kojima je izgrađena EU. Sve drugo su pokušaji manipulacije. Što se tiče pregovora i procedure, to je na stolu. Mi smo uvjereni da smo postavili temelje integracije s EU. Ukrajina je spremna i trebala bi biti integirana u EU”, rekao je.

Naposljetku je govorio o posjetu Andreja Plenkovića Kijevu:

“Ja sam spomenuo što znači pobjeda i rekao sam da je pobjeda kada vođe naroda posjećuju stražare slobode. Tako postupaju jaki, tako postupaju ovi koji gledaju u sutrašnjicu, to je napravio Andrej Plenković koji je posjetio Ukrajinu i stao rame uz rame s Ukrajincima. Sad 8. svibnja, kad je dan sjećanja na poginule od nacizma, a sada nove vrste nacizma – rusizma, vrlo je bitno da budu u Ukrajini i rame uz rame s Ukrajinom i predsjednikom Ukrajine. Hrvatska je dala veliku podršku Ukrajini, kao iskustvo razminiravanja, i druge vrste pomoći. Hrvatska je veliki promotor integracije Ukrajine u EU i zahvaljujem Plenkoviću na posjetu”, zaključuje.

