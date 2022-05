Podijeli:







Orest Zub, ukrajinski novinar i bloger, gostovao je u N1 Studiju uživo te je govorio o situaciji u Ukrajini.

Najprije je govorio o napadima na Lavov, kaže kako im je bilo 9 i da nije bilo žrtava. Rekao je i kako su proturaketni sustavi oborili većinu raketa i da je ciljana vojna struktura izvan tog grada.

“Ja sam u Lavovu bio od prvog dana, zapravo sam tjedan dana prije došao iz Karabaha znajući da će početi rat, vidio sam svo razaranje i znao sam što će se dogoditi. Četiri dana prije početka rata sam doletio u Ukrajinu i bio u Lavovu. Lavov je u tom razdoblju dobro funkcionirao čak i kad je vladala panika prvih dana, sve su službe radile. Drugog tjedna počele su dolaziti izbjeglice s istoka i grad je postao aktivniji nego što je bio prije rata.

Vi u Hrvatskoj znate što znači živjeti stanju rata. Za nas je to bilo novo iskustvo, no sad nakon dva mjeseca ljudi su se prilagodili novoj stvarnosti. Trenutno imamo nestašicu dizela i bezina jer u posljednjim tjednima gađane rafinerije i skladišta nafte. Lavov je u boljoj poziciji nego gradovi na istoku i naši sugrađani nisu ni svjesni što naši braća i sestre prolaze na istoku no mi u Lavovu nastojimo pomoći koliko možemo. Lavov je logističko središte”, rekao je.

Istaknuo je i kako je bio i u Irpinju, Buči i Borodjanki, ali i u Černihivu. Kaže kako su razmjeri razaranja zastrašujući.

“Masovno uništavanje se dogodilo. Borodjanka je najuništenija, mnogi su poginuli, vlasti broje mrtve. Ja sam osobno bio prisutan u Buči kada je trajala ekshumacija tijela i to je bio strašan prizor. Kada bi itko otišao u sela koja su bila pod okupacijom čuo bi priče o onome što je činila ruska vojska, silovanja, ubojstva civila i pljačke, to se događalo u područjima na sjeveru”, kaže.

“Ljudi su pokazali jedinstvo i otpor”

“Ne možete pobiti sve ljude u jednoj državi. Ljudi su pokazali jedinstvo i otpor i svijet nije sumnjao da Ukrajina može biti uspješna. Inicijalni plan Rusa je propao, naša vojska odbila je njihove napade na sjeveru.

Prvih dana rata nitko nije mogao ni zamisliti da se Ukrajina može tako dobro obraniti. Prvo zamislite, a onda uvodite taktičke poteze. Dobivamo vojnu pomoć iz cijelog svijeta, uključujući i Hrvatsku i veliko hvala svemu što činite. Vi ste imali sličnu situaciju tijekom jugoslavenske invazije. Vi ste za nas veliko nadahnuće”, veli.

Rekao je i kako vjeruje da će rat dugo potrajati i da se ne može procijeniti koliko točno, ali da svi žele da završi što prije. Govorio je i o Zelenskom:

“Jedan moj prijatelj se puno više razumije u geopolitiku nego ja i rekao je da u ovom ključnom tenutku samo glumac može podnijeti ovaj pritisak i obaveze prema vlastitoj naciji i svijetu. Mislim da su svi primijetili da se u ovom ratu Zelenski rodio kao pravi političar i svjetski lider”.

Komentirao je i situaciju u čeličani Azovstal:

“Svima je jasno da su borci iz Azovstala zapravo onih 300 Spartanaca, ali u 21. stoljeću i njihov će junački čin biti zapisan u povijesti. Ako uspijemo na životu održati te suvremene Spartnace to će također biti priča za povijest. Ja vjerujem u odluku moje Vlade, imaju potpunu podršku građana Ukrajine i znaju kako postupati”, veli.

“Kako bismo mi mogli biti nacisti?”

Rekao je i kako je ovaj rat pokazao da je Ukrajina dio europske zajednice

“Mislim da je ovaj rat povijesni način toga kako države postaju demokratičnije i liberalnije. Hrvatska je ovaj proces prolazila prije 25 godina. Ovaj rat je proces pročišćavanja nacije i nakon što rat završi ja sam siguran da će Ukrajina postati integralni dio europskog društva i vratiti ćemo se u europsku obitelj čiji dio smo bili stotinama godina prije”.

Za Putinovo obrazloženje da Ukrajinu oslobađa od nacista kaže kako je svima jasno da je laž.

“Zelenski je Židov, kako bismo mi mogli biti nacisti? Putin je pomogao ujedniti Ukrajinu i EU. On se htio udaljiti od granica NATO-a, a one se sada približavaju. Već se puno puta pokazalo da se ne može vjerovati riječima ruskih političara”, zaključuje.

