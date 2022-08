Podijeli:







Izvor: N1

Hoće li se hrvatske stranke koje se svrstavaju u politički centar, a prema anketama svaka pojedinačno uživa samo jedan do dva posto potpore, do 2024., kad se održavaju izbori za Sabor i Europski parlament, ujediniti u jedinstveni liberalni blok?

Njihovo udruživanje lobistički snažno potiče Savez liberala i demokrata za Europu (ALDE). O tome je bilo riječi i na posljednjem sastanku nacionalnih lidera europskih liberalnih stranaka koji je ALDE početkom lipnja održao u Dublinu, a na kojem su bili i lideri stranaka centra iz Hrvatske, piše Jutarnji list.

Prema anketama koje je naručio ALDE, kad bi se ujedinile u zajednički blok, hrvatske bi stranke centra na izborima za Europski parlament uspjele osvojiti jedan mandat, a na izborima za Sabor oko devet posto glasova. Tom bi potporom postale važan, a možda i presudan jezičac na vagi pri formiranju nove parlamentarne većine.

Okosnicu liberalnog bloka bi činili IDS, HSLS i Fokus, s mogućnošću da im se pridruže i druge liberalnog predznaka: Puljkov Centar, Glas…

Što o formiranju bloka liberalnih stranaka misli Ivica Puljak, predsjednik stranke Centar i splitski gradonačelnik, i jesu li predstavnici njegove stranke o tome otpočeli razgovore s liderima ostalih stranaka političkog centra u Hrvatskoj?

“Mislim da je o tome još rano govoriti. Ono što ja smatram najvažnijim jest da se okupimo oko ideje da se HDZ mora smijeniti s vlasti, da mora otići”, rekao je Puljak. “Mi smo otvoreni za razgovore s opcijama kojima je to osnovni cilj, a nismo nikako za koaliciju s onima koji sudjeluju u vlasti ili koji su spašavali HDZ. S takvim opcijama ne bismo previše niti razgovarali, niti ulazili u koalicije”, dodao je.

Na pitanje znači li to da je već u startu isključena mogućnost formiranja bloka s HSLS-om i HNS-om koji su dio vladajuće koalicije, Puljak je odgovorio: “Da, mi mislimo da je HDZ najveći problem Hrvatske i da kao država i društvo nemamo nikakve šanse dok HDZ njome upravlja. Oni koji ih podržavaju, neka nastave svojim političkim putem, a mi ćemo nastaviti svojim”, kazao je.

Na pitanje kako vidi ulogu IDS-a u formiranju budućeg bloka liberalnih stranaka s obzirom na to da postoje naznake da upravo IDS želi biti stožerna stranka oko koje će se formirati taj blok, Puljak nam je odgovorio da je IDS liberalna stranka regionalnog karaktera s kojom je njegov Centar i u članstvu ALDE-a. “Ali, oni moraju pronaći svoj put i odlučiti je li im osnovni cilj smjena HDZ-a s vlasti i tek nakon toga ćemo u budućnosti vidjeti možemo li zajedno nastupati i na koji način ili ne možemo. Mislim da nam je od privlačenja već postojećih stranaka u ovoj fazi važnije privući nove opcije i nove ljude koji su spremni poduprijeti ovu ideju”, rekao je Puljak.

Upitan znači li to da upravo njegova stranka ima ambiciju biti stožerna stranka oko koje bi se okupio blok političkog centra, odgovorio je: “Mislim da je ovo što smo postigli u Splitu, u kojem smo HDZ porazili dva puta u godinu dana, dobar model koji se može proširiti na cijelu Hrvatsku. Želimo se riješiti klijentelizma, najprije u Splitu, a onda bi takve ideje trebale biti prihvaćene i u cijeloj državi.

Mislim da možemo biti važan faktor promjena na nacionalnoj razini. Želimo stvarne promjene, umjesto deklaratornih, i smatram da na ključnim temama kao što su teritorijalni preustroj Hrvatske, smanjenje današnjeg broja općina i gradova na 120 te reforme gospodarstva, pravosuđa, obrazovanja i znanosti treba privući i okupiti nove ljude koji su se spremni u to uključiti. To je nešto što treba graditi do kampanje za parlamentarne izbore 2024.”.

