Učenici iz Zagreba sudjelovali u sakupljanju mikroplastike

Izvor: N1

Učenici 10. gimnazije u Zagrebu ove godine, uz potporu Slovenaca i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, priključili su se međunarodnom projektu "Plastic Pirates - Go Europe".

Projekt je od 4. do 6. svibnja okupio srednjoškolce iz zemalja sliva rijeke Save – Hrvatsku, Sloveniju Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Zadaci su različiti: učenici uzorkuju obalu i uzorke iz rijeke, mikro i makroplastiku te bilježe količinu i vrstu otpada. Jedni su u rijeku postavili mrežicu za skupljanje mikroplastike, a drugi su uz obalu Save sakupljali različito smeće. “Našli smo svašta, od autoguma i starih limenki do omota od čokolade. Mislili smo da će biti više opušaka od cigareta, ali ih nije toliko bilo”, rekao nam je učenik 10. gimnazije Matej Ajduković.

Prikupljena makroplastika na obali rijeke fotografira se i dokumentira, a mikroplastika u vreći za uzorkovanje uronjena u Savu, poslat će na Institut za biologiju u Sloveniju. Na prvu komplicirani pojmovi, no stvar je veoma jednostavna: veliki otpad se dokumentira, a one sitne, no jednako opasne čestice za okoliš, poslat će se na analizu znanstvenicima. Rezultati će biti objavljeni 1. 6. na online okruglom stolu na Dan rijeke Save. Sudjelovat će znanstvenici koji će prezentirati analizu prikupljenih podataka i svi učenici koji su sudjelovali u projektu.

Profesorica biologije i kemije u 10. gimnaziji Rajka Kosanović istaknula je da ih okuplja jedinstven cilj: “Edukacija i podizanje svjesti o problematici glomaznog i drugog otpada, naročito mikroplastike zadnjih desetljeća”.

Kroz projekt se promiće važnost očuvanja bioraznolikosti rijeke Save: “U slivu rijeke Save približno živi 8.1 milijun stanovnika. To je otprilike 97 000 km2. Održiv razvoj i plovnost i svi aspekti vezani za ekologiju rijeke Save neizmjerno su bitni za svo stanovništvo ove regije”, govori nam profesorica.

