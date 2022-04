U Zagrebu nije bio potres, nego probijanje zvučnog zida

Podijeli:







Izvor: Srecko Niketic / Pixsell

Oko 11:50 uznemireni građani su putem ESMC-ove aplikacije prijavili potres u Zagrebu. Srećom, nije se dogodio potres nego je došlo do probijanja zvučnog zida.

Eyewitnesses reported shaking in #Croatia 3 min ago (local time 11:51:12)⚠At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗ pic.twitter.com/rcyeVO1rTm — EMSC (@LastQuake) April 28, 2022

MORH je za razdoblje od utorka, 26. travnja do petka, 29. travnja najavio letačke aktivnosti u okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida. Mole građane za razumijevanje i strpljenje.

Kako su naveli, planiran je probni let na podzvučnim brzinama u zoni probnih letova “Lekenik”, nakon čega će se provoditi zadnja faza ispitivanja aviona tijekom koje se očekuje probijanje zvučnog zida i to na području Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini od 1000 do 10.000 metara te na području Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini iznad 10.000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Letove provode piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila, priopćio je MORH.