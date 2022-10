U Zagrebu na snazi novi model odvajanja otpada

Podijeli:







Izvor: Davor Puklavec/PIXSELL

Spremnici za otpad pod kontrolom vlasnika, ZG vrećice, ali i poseban prijelazni model odlaganja vrećica na ulicu samo između 20 i 22 sata u centru grada, te kazne za nepravilnosti, obilježja su novog modela sakupljanja komunalnog otpada u Zagrebu koji je na snazi od danas.

Novi model obilježen je fiksnim i varijabilnim dijelom cijene usluge odvoza komunalnog otpada.

Tako sva kućanstva od 1. listopada uslugu sakupljanja komunalnog otpada na računima plaćaju fiksno 45 kuna mjesečno, dok drugi dio cijene čini količina miješanog komunalnog otpada koju proizvedu, stoji u novoj odluci o sakupljanju komunalnog otpada.

Ona propisuje i da će se miješani komunalni otpad od sada moći odlagati isključivo u tzv. “ZG vrećice”, službene vrećice Zagrebačkog holdinga za miješani komunalni otpad.

Kupnjom ZG vrećica koje koštaju 2, 8 i 10 kuna, ovisno o litraži, građani direktno utječu na visinu varijabilnog dijela cijene te usluge. Primjerice, ako netko mjesečno proizvede 40 litara miješanog komunalnog otpada, ukupno će, kada se zbroji iznos od 45 kuna fiksno i 8 kuna koliko koštaju vrećice za 40 litara otpada, uslugu platiti 53 kune.

Osim cijene, za svakog građana pojedinačno, novi model unutar njegovog doma ne donosi previše promjena. S ostalim otpadom, za koje će i dalje postojati posebne vrećice i spremnici, mogu raditi što i dosada – odvajati ga ili ne odvajati. Iako bi one koji otpad ne odvajaju, cjelokupna cijena usluge mogla motivirati da promijene navike.

Oni koji odvajaju otpad, metal i plastiku i dalje će moći odložiti u žute vrećice, a biootpad u smeđe vrećice, koje i dalje ostaju besplatne. Također, tu su posebni spremnici za papir i staklo, reciklažna dvorišta za opasan i krupan otpad.

Centar grada prestaje biti “kantograd”

No, najveće promjene primijetit će se na ulicama grada. Novim modelom u centru grada, s javih površina nestat će svi spremnici koji su do sada bili ispred zgrada, na pločnicima i javnim površinama, čime on više, prema najavama gradonačelnika Tomislava Tomaševića, neće biti “kantograd”. Uklanjanje svih spremnika očekuje se do 9. listopada, najavio je Tomašević.

Na ulicama u centru ostaju samo zeleni otoci, sa spremnicima za biootpad, papir i plastiku. No, to ne znači i da će građani iz centra nužno ostati bez svojih kanti. Oni koji imaju mogućnost da ih drže unutar svoje zgrade (u haustoru, smetlarniku, dvorištu), moći će ih zadržati, te će ih morati iznositi i unositi u zgradu samostalno.

Oni koji to ne mogu, svoj miješani komunalni otpad odlagat će u vrećicama, isključivo između 20 i 22 sata, i to na javne površine – na ulicu, prostore ispred haustora i ostala mjesta gdje su do sada bile kante.

Miješani komunalni otpad moći će iznijeti svakog dana u tjednu osim nedjelje, a nakon 22 sata, svih 6 dana u tjednu te će vrećice sakupljati radnici Čistoće i do jutra ih više neće biti na ulici.

Sustav “od 8 do 10”, prijelazno je rješenje dok se u centru ne izgrade podzemni spremnici. Do travnja 2023., Gradska uprava planira izgraditi 50 podzemnih spremnika, svaki će imati 3 spremnika, a prvi od njih u funkciji će biti od danas u Masarykovoj ulici.

Kazne od 700 do 1000 kuna

Za stanovnike centra, važno je i upozorenje gradskih vlasti da će tijekom prijelaznog razloga, vrlo strogo, kaznama od 700 do 1000 kuna, sankcionirati iznošenje vrećica s miješanim otpadom izvan tog vremena, a sve će kontrolirati komunalni redari koji će patrolirati gradom.

U drugim dijelovima grada, izvan centra, sustav se oslanja na činjenicu da od danas, svi trebaju imati pod kontrolom vlastite spremnike miješanog komunalnog otpada, iako je upitno koliko je građana to učinilo. To nije previše teško onima koji žive u obiteljskim kućama, no poseban je izazov za višestambene zgrade.

Prema novoj odluci, građani trebaju kante za miješani komunalni otpad držati ili u vlastitom dvorištu (kuće), ili u vlastitim smetlarnicima pod ključem, a trebat će ih otključavati na dane odvoza komunalnog otpada, istaknuli su iz Gradske uprave na upit Hine.

“Spremnike je potrebno staviti pod nadzor isključivo onih koji spremnik koriste. Oni koji do sada nisu zaključavali smetlarnike, trebat će se dogovorno organizirati u vlastitoj međusuvlasničkoj zajednici”, dodali su.

Ako ih drže na javnim površinama, a nemaju vlastitu konstrukciju koja im omogućuje da spremnike kontroliraju, trebat će postavitii posebne, “tipizirane bokseve” čije se cijene kreću od 22 do 44 tisuće kuna, ovisno o njihovoj veličini i vrsti.

Tek dva tipizirana boksa

No, Grad Zagreb je do sada izdao tek nevelik broj rješenja za izgradnju tipiziranog boksa, njih 140 do prošlog tjedna, a prema neslužbenih podacima, u cijelom Zagrebu postavljena su tek dva tipizirana boksa.

Oni koji od ranije imaju konstrukcije za smještaj spremnika, trebaju ih staviti pod vlastiti nadzor, odnosno zaključavati, kako bi spriječili ubacivanje neprikladnog i neodgovarajućeg otpada u spremnike koji im pripadaju, istaknuli su iz Gradske uprave.

Novom odlukom propisane su i kazne za njezino kršenje. Primjerice, ako se u zajedničkom spremniku za miješani komunalni otpad nađe vrećica koja nije službena “ZG vrećica”, osoba koja ju je tamo stavila zaradit će 500 kuna novčane kazne. No, ukoliko se ne utvrdi pojedinačna odgovornost, što će biti posao posebnog tima radnika Čistoće, kazna će se morati podijeliti na sve korisnike spremnika.

No, prema izjavama koje dolaze iz Gradske uprave, u prvo vrijeme građane će upozoravati i educirati, a tek onda kažnjavati. “Želimo istaknutu da je naš cilj primarno spriječiti nepravilnosti kroz edukaciju građana pa ćemo u tom kontekstu u početku građane informirati, educirati i upozoriti”, poručili su iz Gradske uprave.

U slučaju da i nakon upozorenja korisnici ne ispunjavaju ili neuredno ispunjavaju obveze koje su propisane Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, izreći će se ugovorna kazna.

