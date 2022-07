U Zagrebu moguća prekoračenja koncentracije ozona, objavljene upute za građane

Podijeli:







Izvor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iz Grada Zagreba oglasili su se o mogućoj povećanoj koncentraciji ozona zbog velikih vrućina.

“U ljetnim mjesecima, u uvjetima visokih temperatura zraka i visokog UV indeksa dolazi do učestalih fotokemijskih reakcija čiji je rezultat pojačano stvaranje prizemnog ozona (O3) što utječe na porast njegovih satnih koncentracija u okolnom zraku i time na kvalitetu zraka.

Tako je prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji upravlja radom državne mreže mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka na području Grada Zagreba, na mjernoj postaji Zagreb-3 zabilježeno prekoračenje praga obavješćivanja za prizemni ozon (koncentracija od 180 µg/m3) u petak 1. srpnja 2022. u trajanju od 12:00 do 14:00 sati, u subotu 2. srpnja u trajanju od 15:00 do 20:00 i u nedjelju u trajanju od 10:00 do 17:00 i od 19:00 do 20:00 sati. Do prekoračenja praga došlo je jedino na mjernoj postaji Zagreb-3, dok su na svim ostalim mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka satne vrijednosti prizemnog ozona bile niže od 180 µg/m3.

S obzirom na trenutnu meteorološku situaciju i vremensku prognozu, u narednim danima u uvjetima pogodnim za stvaranje prizemnog ozona moguća su nova dnevna prekoračenja u trajanju od nekoliko sati o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni”, kažu iz Grada.

U slučaju loše ili vrlo loše kvalitete zraka potrebno je razmisliti o smanjenju fizičkih aktivnosti na otvorenom, a u slučaju izuzetno loše kvalitete zraka preporuka je izbjegavati fizičku aktivnost na otvorenom.

Ozon (O3) je snažan oksidirajući kemijski spoj. Simptomi izloženosti koji se pojavljuju uključuju: kašalj, iritaciju grla, bol prilikom dubokog udisaja zraka, bol u prsima, te glavobolju i mučninu. Ovo se posebno odnosi na djecu, osobe s bolestima pluća, starije osobe i ljudi koji obavljaju različite poslove na otvorenom, mogu biti posebno osjetljivi na ozon.

Iz Grada mole da se slijede upute tijela za javno zdravstvo Grada Zagreba te mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša koje se poduzimaju prilikom pojave prekoračenja praga obavješćivanja i praga upozorenja:

– za kuhanje koristiti gdje god je to moguće električna kuhala i pećnice umjesto plinskih štednjaka i štednjaka na kruto gorivo,

– ne pušiti u stambenim i radnim prostorijama,

– odgoditi čišćenje sredstvima koje sadrže korozivne kemikalije i otapala, popravke pri kojima se koriste ljepila, boje, lakovi, upotrebu insekticida i sve ostale radnje i aktivnosti koje nisu hitne i neophodne, a pri kojima se onečišćuje zrak u prostorijama s obzirom da se prostorije ne mogu provjetriti otvaranjem prozora,

– ne koristi mehaničku ventilaciju kojom se u prostorije ubacuje zrak,

– ugrožene skupine stanovništva (mala djeca, trudnice, stariji ljudi, kronični bolesnici, osobe slabog zdravlja i osjetljive osobe) trebale bi izbjegavati izlazak na ulice.

Pozivamo građane da ponašanjem i aktivnostima ne bi dodatno doprinijeli onečišćivanju zraka i tome dodatno ugrozili ugrožene skupine stanovništva. Ako to nije neophodno, molimo da ne koristite motorna vozila ili smanjite brzinu kretanja vozila.

Pozivamo sve potencijalne onečišćivače na području Grada da za vrijeme trajanja posebnih mjera zaštite zdravlja ljudi i okoliša:

– da odgode poslove i aktivnosti koje mogu dodatno onečistiti zrak, ako nisu hitne i/ili neophodne,

– da proizvodne procese pažljivo vode i nadziru kako bi se spriječilo svako daljnje onečišćenje zraka,

– po potrebi privremeno obustave pogone, uz napomenu da se ne dovede u pitanje sigurnost radnika i okoliša.

