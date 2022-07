U utorak najavljeno novo poskupljenje cijena goriva. Što će učiniti Vlada?

Podijeli:







Izvor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

U utorak bi trebalo doći do novog poskupljenja cijena goriva. Ipak, iz Vlade su najavili da će u ponedjeljak biti održana telefonska sjednica na kojoj bi trebale biti izglasane nove mjere kojima bi se trebala ublažiti poskupljenja. Nije još poznato što će točno Vlada odlučiti.

Kako bi plodove iz svog vrta dovezli na tržnicu, prodavači na zagrebačkom Trešnjevačkom placu iz mjeseca u mjesec izdvajaju sve više.

“Kad su cijene goriva bile normalne – mi smo 35 km udaljeni, zadnje selo grada Zagreba kod Kašine – svakih dva i pol dana smo točili za 200 kn goriva, sada svakih dan i pol točimo za 300. Nakon ovog poskupljenja, ne znamo što će biti. A cijene posebno što se tiče placa nisu otišle ništa gore”, kaže nam Nataša Levak.

VEZANE VIJESTI Ako Vlada ne intervenira, u utorak jako poskupljuje gorivo. Ovo su nove cijene Filipović otkrio kada se planira krenuti s vaučerima za gorivo Pomoć građanima: Vlada razmatra uvođenje vaučera za gorivo

Sve je bliže još jedan utorak i raste strah od novog udara na džepove građana. Tada istječe moratorij na cijene goriva, a podaci kažu da bi one definitivno morale rasti.

“Cijene goriva mogle bi rasti i iznad 20 kuna po litri”

“Neki stručnjaci kažu da ako se nastavi ovaj pritisak u Ukrajini i drugi ekstremni poremećaji da cijena benzina bude 20, 25 kuna”, kaže glavni urednik portala Energypress Ivan Brodić.

Ima li Vlada uopće ideju kako doskočiti ovom problemu, pitaju se mnogi? Jer mnoge ideje koje se pojavljuju u javnosti djeluju kao probni baloni.

“Što se tiče trošarina, bojim se da nema puno prostora jer postoji direktiva europske komisije o minimalnim trošarinama, a u marže je teško zadirati jer su već sada na granici održivosti. Već puno puta sam ponavljao da je sada krajnje vrijeme da se počne razmišljati o smanjenju pdv-a u trenutcima kad je ovako visoka cijena naftnih derivata”, ističe Brodić.

Nove odluke iščekuju vozači, ali i mali trgovci naftom. Zbog zamrznutih cijena, nižih trošarina i marži – gomilaju gubitke. Dnevno u prosjeku oko 12000 kuna po crpki. Njihova propast može izazvati nove probleme u opskrbi, pogotovo u malim sredinama.

Hoće li mali trgovci naftnim derivatima moći izdržati pritisak?

“Ograničenje cijena naftnih derivata nije bila dobra ideja, mi smo u toj situaciji gubili izuzetno puno novaca i to nas je dovelo do toga da mi u utorak ako ne dođe do liberalizacije cijena i ako nam ne bude omogućeno da normalno funckioniramo moramo zatvoriti benzinske postaje”, kaže Armando Miljavac, šef Udruge malih trgovaca naftnim derivatima.

No može li se u ovim okolnostima problem rješavati samo kroz prizmu vozača i vlasnika crpki? Kao alternativu subvencijama fosilnih goriva, iz Zelene akcije predlažu sljedeće:

“Napraviti nešto slično subvenciji, ali za javni prijevoz i to ne samo za socijalno najugroženije skupine građana već i za srednji sloj. Brojne države i gradovi jesu krenuli u tom smjeru. Naravno, to je po putu uzrokovalo manje probleme, tipa gužve po putu, međutim to je dobar korak”, kaže Bernard Ivičić iz Zelene akcije.

Na redu je Vlada i potez bi morala povući prije utorka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.