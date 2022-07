Podijeli:







Izvor: N1

U emisiji Izvan okvira gostovali su Direktor Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske, Bernard Zenzerović i glazbeni producent i DJ, član Zajednice kreativnih i kulturnih industrija HGK-a Tomo in der Mühlen.

Dosadašnji rezultati većini turističkih djelatnika daju nadu da bi 2022. mogla biti zapamćena kao izvrsna godina.

“Brojke govore da se približavamo 2019. godini, s time da su hoteli u minusu do 20 posto. Malo je drugačija situacija u financijama. Kada govorimo o neto rezultatima, doživjeli smo tsunami troškova koje će biti nemoguće kompenzirati”, rekao je Zenzerović.

Tomo in der Mühlen kaže da glazbena industrija ima veliki problem.

“Profitabilnost sezone je upitna”, rekao je.

Zenzerović navodi da “smo odradili dvije pandemijske godine dobro, te smo pokazali da smo odgovorni i znamo upravljati situacijom”.

“Ključni izazovi su radna snaga i enormni rast cijena. Očekujemo određene pomake i pomoć od strane Vlade. Situacija je teška i alarmantna”, rekao je.

In der Mühlen navodi da “nismo spremni za event industriju”.

“Pandemija je samo pokazala nove rizike i probleme. Mi i radimo blisko s Vladom i ministarstvom kulture. To je mnogima pomoglo, ali kao država nismo postavljeni prema tome”, rekao je.

In der Mühlen navodi da je “u Hrvatskoj sve dosta dobro razvijeno, ali zadnje tri godine su to dosta unazadile”.

“Hrvatska postaje svjetski poznata destinacija, i to ne samo za elektroniku. Ultra je praktički u centru Splita, proizvodi se ogromna buka, ali to što taj festival pridonese gradu je neusporedivo s tri dana buke”, rekao je.

Cijene smještaja su porasle, a Zenzerović tvrdi da u ovom trenu postoji veliki pritisak.

“Samo podizanje cijene to ne može nadoknaditi”, rekao je. Navodi i da je jedan od najvećih problema u Hrvatskoj manjak radnika.

“Sustav se popunjava i ljudi se zapošljavaju. Cijeli set mjera je predložen Vladi kako bi se zapošljavalo više radne snage. Drugi paket mjera se tiče zapošljavanja stranih radnika. Moramo biti realni, trebat će nam stranih radnika. Ipak, po plaćama ne možemo biti konkurent Njemačkoj ili Švicarskoj”, rekao je.

U emisiju se uključila Anny Brusić, direktorica Udruge manjih i srednjih poduzetnika.

“Podaci zavoda za zapošljavanje pokazuju da je u Hrvatskoj trenutno 20.000 izbjeglih osoba iz Ukrajine. Od toga je 50 posto žene, i oko 1200 njih se prijavilo na zavod za zapošljavanje”, rekla je.

Navodi da se zapošljavaju najviše u sezonskim zanimanjima u ugostiteljstvu.

“Tu je i jako zastupljena građevina. Jezična barijera i nije velik problem, lako se savladava. U prvim se trenucima više sporazumijevaju engleskim jezikom”, rekla je.

Kaže da zaposleni u turizmu ponekad ne mogu unaprijed planirati kada je riječ o radnoj snazi.

“Teorija bi rekla da treba brinuti unaprijed, ali praksa pokazuje da je to besmisleno i da ne znamo što će se dogoditi najesen. Mali poduzetnici to ne mogu. Oni u najboljim vremenima teško dolaze do radne snage”, rekla je.

Osvrnula se i na visoke troškove poslovanja.

“Imala sam razgovor s jednim malim poduzetnikom koji radi za sezonu. njemu je u ljetnim mjesecima struja do sada koštala 7000 kuna, a sada 20.000 kuna mjesečno. Zamislite koliko on mora prodati pizza cutova da bi platio struju”, rekla je.

