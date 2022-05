U TNT-u rasprava o optužnicama protiv pilota: “Vučićev tajming je odličan”

Podijeli:







Izvor: N1

Optužnicu iz Srbije za akciju "Oluja" u Točki na tjedan komentirali su Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati), Sandra Benčić (Možemo) i Nikola Grmoja (MOST).

Sandra Benčić komentirala je tajming optužnice.

“Procesuiranja ratnih zločina je izuzetno politiziran proces. Činjenica je da si Vučić i Plenković u tom smislu pomažu svaki put kad je netko u krizi pa izbace neko od pitanje vezano uz naslijeđe rata pa tako onda zaokupe javnost koja se onda bavi time, a ne konkretnim problemima”, kazala je Benčić, dodajući da u ovom konkretnom slučaju “suradnja između tužiteljstava mora postojati”.

Premijer Andrej Plenković najavio da će Hrvatska odbaciti optužnice.

“Vlada se postavlja kao da je tužitelj i sudac. Nažalost, zadnji događaji pokazuju da to možda i jest tako. No, ne bi se trebalo tako postavljati. Domovinski rat je bio oslobodilački rat, ali u svakom ratu se mogu dogoditi ratni zločini. Zbog čuvanja digniteta Domovinskog rata i pravednog karaktera, svaki mogući ratni zločin treba istražiti i procesuirati ako se zaista dogodio, da bismo skinuli stigmu s Domovinskog rata da je to neki zločinački pokret. Istraga treba pokazati ima li tu elemenata za daljnje postupanje”, rekao je Hajduković.

“Vučićev tajming odličan – Srbija na prekretnici”

Osvrnuo se i na tajming podizanja optužnica pri čemu je naglasio se Srbija nalazi na prekretnici.

“Mislim da je tajming Vučiću odličan jer je Srbija pred velikom prekretnicom. Morat će odlučiti gdje je budućnost Srbije, na istoku ili zapadu, vrijeme neutralnosti je prošlo. Vučiću ovakve teme odgovaraju, a odgovaraju i Plenkoviću jer će moći zabavljati javnost time, a ne pravim problemima”, dodao je Hajduković.

Grmoja se ne slaže s navodima da ova priča odgovara Plenkoviću, ali je istaknuo da su optužnice iz Srbije političke motivirane.

“Ne bih se složio da ova priča odgovara Plenkoviću. Ona možda odgovara Vučiću. Srbija je 2014. prihvatila pregovarački okvir s EU i tu je stajalo da će ritam pregovora ovisiti o ritmu ispunjavanja mjerila. Što se tiče ispunjavanja mjerila, tu Srbija nije napravila ništa. 2016. Srbija prihvaća i potpisujee da će izbjegavati sukob nadležnosti, a ovo je čisti sukob nadležnosti. Ne slažem se da bismo trebali prihvatiti te optužnice nego bismo trebali zahtijevati od srbijanskog tužiteljstva da dostavi dokaze DORH-u. To nije napravljeno i time se dokazuje da su optužnice politički motivirane”, istaknuo je Grmoja.

“Srbija pod Vučićem pala na najniže demokratske grane”

Dodao je da se Hrvatska mora početi ponašati kao suverena članica EU i NATO-a i “uvjetovati Srbiju koja se očito nije suočila sa svojom tamnom prošlošću”.

Benčić se osvrnula na trenutno stanje u Srbiji. “Čini mi se da je pod Vučićem Srbija pala na najniže grane bilo kakvih demokratskih standarda i mjerila. Cjelokupna atmosfera je takva da su sve institucije zarobljene.”

Kaže da je Hrvatskoj u interesu da Srbija završi pregovore i jednog dana uđe u EU, a da isto vrijedi i za BiH.

Grmoja se ne slaže da je cilj RH da Srbija što prije uđe u EU. “Ako lošem đaku popuštate, postat će još lošiji. Dakle, trebamo se postaviti puno čvršće prema Srbiji.”

Hajduković se osvrnuo i na to kako je cijeli proces visoko politiziran pa se postaje upitno hoće li žrtve dobiti pravdu i hoće li proces rezultirati suočavanjem s prošlošću.

“Priča o suočavanju s prošlošću – jedina zemlja koja se treba suočiti sa svojom tamnom prošlošću je Srbija”, odgovorio je Grmoja, navodeći da je Oluja bila čista akcija te da Hrvatskoj ne treba suočavanje s prošlošću.

