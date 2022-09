Podijeli:







Izvor: N1/ilustracija

U subotu istječe rok za posjet Jasenovcu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je on dao hrvatskim vlastima, a sasvim je sigurno da se do tada s tim u vezi ništa neće dogoditi.

Premda je u srpskoj diplomatskoj noti sredinom srpnja, nakon što je Vučiću zabranjen dolazak u Jasenovac u poluprivatnom aranžmanu, isključivo u pratnji predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, naveden 17. rujan kao datum do kojeg bi mu Vlada Andreja Plenkovića trebala dati termin za službeni posjet, on bi vjerojatno pristao doći i kasnije. Ali, sada je već izvjesno da niti do kraja godine neće biti ništa od toga, piše Novi list.

Razlog leži u stavu premijera Andreja Plenkovića da se »svaki posjet koji može imati političke konsekvence mora pažljivo dogovarati« i da će, shodno tome, Vučić moći posjetiti mjesto nekadašnjeg ustaškog logora »kada dođe trenutak i kada se steknu uvjeti«.

U Vladi kažu da danas okolnosti za dolazak predsjednika Srbije u Jasenovac nikako nisu povoljne zbog sudskog procesa koji 14. listopada, na Višem sudu u Beogradu, počinje protiv četvorice umirovljenih hrvatskih pilota, optuženih da su odgovorni za raketiranje dvije srpske izbjegličke kolone u BiH u kolovozu 1995. i pogibiju ukupno 13 civila. Dakle, procedura nije više u prvom planu.

Čak i da Vučić, kao što je učinio prošle i opet krajem veljače ove godine, službenim kanalima zatraži da mu se omogući prelazak hrvatske granice kako bi zapalio svijeću i položio cvijet u Jasenovcu, to mu, po svemu sudeći, ne bi bilo dopušteno.