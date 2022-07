UŽIVO U Saboru traje rasprava o opozivu ministra Gordana Grlića Radmana

Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatski sabor u raspravlja o prijedlogu oporbenih zastupnika, njih 32, da se ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu izglasa nepovjerenje.

Podsjetimo, klub Hrvatskih suverenista tvrdi da Grlić Radman nije ispunio niti jedan vanjskopolitički cilj Hrvatske. Zamjeraju mu i što nije uspio izlobirati promjene izbornog zakona u BiH, nerješavanje graničnih sporova sa susjedima i toleriranje koruptivnih radnji u hrvatskoj diplomatskoj mreži.

Marijan Pavliček obrazložio je razlog za pokretanje rasprave.

VEZANE VIJESTI Grlić Radman: Ulazak Finske i Švedske u NATO ojačat će kolektivnu obranu Sabor raspravlja o opozivu ministra Gordana Grlića Radmana

“Smatramo da ministar nije dorastao zadatku. Hrvatska doslovce nema diplomaciju i vanjsku politiku. U doba mandata Grlić Radmana nije ispunjen niti jedan cilj. Nitko ne osporava da se ministar trudio, ali rezultat je ono što se ocjenjuje. Izborni Zakon u BiH ocijenjen je kao diskriminatoran prema Hrvatima. Svi pokušaju mijenjanja zakona odbijeni su od bošnjačkih političkih predstavnika. Smatramo da ministarstvo nije iskoristilo sve mehanizme kako bi osiguralo da se nadolazeći izbori u BiH održe povoljnije po Hrvate. Grlić Radman je tri godine bio veleposlanik u Berlinu. Pitamo se što je odradio u te tri godine da bi utjecaj hrvatske bio jači u Bundestagu?”, rekao je Pavliček.

“Hrvatski narod, branitelji i žrtve velikosrpske agresije iznimno su osjetljivi na izjave Aleksandra Vulina, koji je rekao da će mira na Balkanu biti tek kada će svi živjeti u jednoj državi, odnosno Srbiji. Zašto to dozvoljavamo?”, odgovorio je Željko Sačić.

Marko Pavić je zatražio povredu poslovnika.

“Jako ste to lijepo obrazložili. Zamjeram vam samo što niste spomenuli nestale i logoraše. Svojim ću inzistiranjem natjerati gospodina Plenkovića da se sam stavi u ladicu o kojoj nabraja ‘onaj s Pantovčaka'”, rekao je Stipo Mlinarić.

“Pomaka da praktički i nema. Zašto se ne traži reciprocitet u ostvarivanju manjinskih prava u Republici Srbiji?”, pitao je Davor Dretar

“To je sjajno pitanje za gospodina ministra”, odgovorio je Pavliček.

Nikola Mažar rekao je: “Uloženo je preko 9 milijuna kuna samo za Hrvate u Srbiji. Žao mi je da ne govorite istinu”, Pavliček mu odgovara:

“Žao mi je da se pozivate na njih. Bojim se samo da nećete gospodina Žigmanova pozvati u Zagreb, da me ne daj bože čovjek mora izbjegavati kao neki dan, kada me se doslovce bojao pozdraviti. Kasnije je rekao ‘nadam se da neću imati problema’. To vam je tako. Znam ja malo više nego što vi mislite kolega. Nemojte se pozivati na njega i hvatati bodove jer je bio na vašem Saboru”.

“Kolega Pavliček, zaista ne mogu vjerovati da se s vama netko ne bi želio pozdraviti iz straha. To bi bila katastrofa”, odgovorio mu je Jandroković.

Marko Milanović Litre zatražio je stanku od 10 minuta.

“Žigmanov nije ušao s liste zajamčenog prava, nego s opće liste. Hrvati tamo nemaju pravo na parlament ili zastupnike”, rekao je Miro Bulj.

Uskoro opširnije…

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.