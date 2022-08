U RH uskoro više od 100.000 stranih radnika: “Nekome je plaća od 600 eura dobra”

Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

O sve većem broju stranih radnika, ali i kako u Hrvatskoj zadržati domaću radnu snagu s glavnim direktorom Hrvatske udruge poslodavaca Damirom Zorićem razgovarao je RTL.

Hrvatska će uskoro premašiti brojku od 100.000 radnih dozvola za strane radnike, a Zorić je kazao kako su uzrok toga velike demografske promjene kroz koje Hrvatska prolazi, sve manji broj mlađe generacije koja odlazi iz Hrvatske te odljev radne snage s jedne, ali i gospodarski rast s druge strane.

“Gospodarstvo se mora snalaziti i traži uvoz radne snage”, kazao je RTL-u. Kazao je i kako u Hrvatsku dolaze i visokokvalificirani radnici te niskokvalificirani kojih ima najviše.

“To su radnici u uslužnim djelatnostima, prije svega turizmu i ugostiteljstvu, tu su radnici u građevini, izrazito potrebni i traženi i nešto ih ima u poljoprivredi u sezonskim poslovima. U Hrvatskoj dominiraju stranci koji dolaze iz zemalja okruženja, tradicionalno za njih je Hrvatska područje na kojem nalaze posao. Sve je više ljudi koji dolaze iz azijskih zemalja, ali i Ukrajine te Filipina”, kazao je.

Rekao je i da poslodavci imaju samo riječi hvale za strane radnike. “Ljude hvale da su radišni, disciplinirani, da trebaju period prilagodbe što je prirodno, ali ne znam niti jedan slučaj da su se ljudi negativno izjašnjavali”, kazao je.

Komentirao je i jesu li prošla vremena kada su domaći radnici radili u ugostiteljskim objektima na moru s obzirom na to da je sve više stranih radnika. “Treba vidjeti što se nama događa kad dođemo u zapadne zemlje. Dođete u hotel u Parizu, rijetkost je vidjeti izvornog Francuza, to su ljudi koji su radnu i životnu sreću potražili u Francuskoj. Hrvatska je na tom putu i to se neće zaustaviti”, kazao je.

Komentirao je i rade li strani radnici pod uvjetima i za plaće za koje Hrvati ne žele raditi. “Sve je stvar tržišta, odnosa potražnje i ponude. Nekome je plaća od 500 ili 600 eura dobra, nekome nije i zato se događa što se događa, da dio ljudi odlazi, a dio dolazi”, kazao je. Na pitanje kako zadržati domaću radnu snagu, Zorić je kazao: “Da neto plaće budu više, da Hrvatska bude atraktivnija ljudima više obrazovne strukture, složenijih znanja i zahtjevnijih zanimanja..”

