U Novom Zagrebu ne voze tramvaji

Zbog kvara na elektroenergetskoj mreži u Novom Zagrebu, tramvaji linija 6, 7, 8 i 14 prometuju izmijenjeno.

Tramvaji linije 6 prometuju do Žitnjaka, tramvaji linije 7 preusmjereno: Autobusni kolodvor – Ulica grada Vukovara – Savski most, tramvaji linije 8 do Heinzlove ulice te tramvaji linije 14 skraćeno do Savskog mosta.

Uvedena je izvanredna autobusna linija 607 koja prometuje: Savski most – Avenija Dubrovnik – Držićeva – Ulica grada Vukovara.

Pojedine autobusne linije prometuju s odstupanjem ili uz privremene izmjene. Na snazi je novi raspored vožnje za pojedine tramvajske i autobusne linije.