Saborska zastupnica Hrvatskih suverenista Vesna Vučemilović bila je gošća Newsrooma.

Komentirala je konferenciju za novinare koju je održao ministar prostornog uređenja i graditeljstva Ivana Paladina, rekavši da smo svjedočili još jednoj PR predstavi nakon koje nismo ništa pametniji i nismo ništa novo doznali.

“Osim toga da će poraditi na organizaciji i komunikaciji. Da će zaposliti vjerojatno još ljudi. Meni je to sve prilično nevjerodostojno i neuvjerljivo. On je još samo jedan u nizu kontroverznih ministara koji u nekoj normalnoj državi vjerojatno nikad ne bi mogli obnašati bilo kakvu javnu dužnost. Pokazao se kao jako dobar mešetar gdje je on kroz vrlo upitne financijske transakcije značajno povećao svoju privatnu imovinu i to nauštrb tvrtki koje je on vodio. To njega kvalificira za neke druge domene, a ne za javnu službu”, smatra Vučemilović.

Pitanje je, kaže ona, kako će se sve odvijati s ministrom Paladinom.

“Meni to ne ulijeva nikakvo povjerenje da će ljudi na Baniji iduću zimu dočekati u svojim kućama. Ova Vlada inače jako puno polaže na PR i sve to liči na nekakvu predstavu vrlo loših glumaca”, rekla je.

Ministar Tomislav Ćorić danas na upit naših reportera nije htio odgovoriti gdje će eventualno otići nakon rekonstrukcije Vlade, iako se spekulira da bi mogao otići na mjesto viceguvernera.

“Vrlo vješt glumac je odradio svoju rolu jako dobro. Bez bozira što šalje našu naftu u mađarske rafinerije na preradu. Vidimo da on može dati zaštitarskoj tvrtki da upravlja hidroelektranom. Očigledno to nikoga ne smeta. Nemojte zaboraviti da ako Hrvatska uđe u eurozonu, onda će jedna osoba nas predstavljati u Frankfurtu u ECB-u i tu će biti puno veća plaća od one o kojoj se sad govori. To ne mora biti Boris Vujčić, to može biti i Tomislav Ćorić”, rekla je Vučemilović.

