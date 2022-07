Podijeli:







Josip Hrastić iz Udruge vlasništvo i posjed iznio je danas u Novom danu drugu stranu priče o problematici zaštićenih namjmoprimaca, osvrćući se pritom na jučerašnje gostovanje Gordane Vojković, predsjednice Hrvatskog saveza stanara.

Hrastić je na početku istaknuo da je on jedan od vlasnika koji 70 godina ne mogu doći do svojih stanova koji su im oduzimani po više osnova nakon Drugog svjetskog rata.

“Mi smo kategorija koja je ostala bez posjeda. Vlasništvo je uvijek bilo naše i u tim stanovima su silom zakona, države, useljeni stanari. To su stanari u prisilnom najmu. Oduzimalo se masovno, na desetke tisuća stanova i kuća”, kazao je Hrastić dodajući da sada imamo “ostatke ostataka” tih problema.

Ukazao je na postojanje pravomoćne presude Hrvatskoj za kršenje ljudskih prava vlasnika.

“Državi je naloženo da mora izmijeniti svoje zakonodavstvo. Država je to teškom mukom učinila tek 2018. godine, četiri godine nakon donesene presude. Zakon je bio na snazi dvije godine, nakon toga ga je Ustavni sud u cijelosti ukinuo. Interesenatna je ta presuda jer kada je pročitate vidite da je taj zakon po njima bio u potpunosti u skladu s Ustavom, ali ukinut je samo zato jer je država propustila svoju odgovornost socijalnog zbrinjavanja socijalnih najmoprimaca i prebacila je to na njih, a opet je sve to skupa navalila na leđa vlasnika”, kazao je Hrastić.

Imaju vlasništvo, ali ne mogu doći u posjed

Govoreći o tome koliko je takvih slučajeva trenutno preostalo, napomenuo je da se radi o malom broju.

“Imamo podatke da se 2002. godine, kada je donesen jedan prijedlog zakona o izmjenama zakona o najmu stanova, baratalo cifrom od 3009 stanova. Naši podaci govore da je 1998. godine bilo blizu 3000 stanova. Zanimljivo je da se kod donošenja zakona 2018. godine baratalo s oko 3750 stanova. Realna brojka po svim pokazateljima nema više od 1000 do 1100”, kazao je pa nastavio:

“Nećemo se baviti kojekakvim teorijama zavjere, nećemo se baviti sovama i papigama kao jučer, mi pokušavamo svoj problem riješiti u okviru institucija i sistema. Što je razlog da se ništa ne čini? Formirana je neka fantomska radna skupina koja je imala četiri sastanka, zadnji u 11 mjesecu. Od tada ne znamo ništa. Smatramo da se ne želi to napraviti nego se nadaju da će se to prirodnim putem riješiti.”

