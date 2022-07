Podijeli:







Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić bio je gost Novog dana.

Na početku je govorio o odluci Arbitražnog suda u Washingtonu, rekavši da je očekivao takvu odluku.

“Ne treba biti ni previše stručan ni upućen u te stvari da bi se očekivalo. Nema to veze sa sudskim postupkom koji je vođen na zagrebačkom Županijskom sudu, a zatim na Vrhovnom sudu nego je to ponašanje Vlade u vezi s liberalizacijom plinskog poslovanja iz 2011. do 2014. To je bio meritum međunardone trgovačke arbitraže”, rekao je.

Upitan bismo li bolje prošli da smo išli na nagodbu što je svojedobno predlagao Tomislav Karamarko, Turudić kaže da bi u toj nagodbi možda prošli i lošje nego što smo prošli sada s obzirom na obvezu koju imamo. ” Definitivno mi se čini da mi nismo poštivali neke odredbe koje smo morali poštivati”, ističe.

Priopćenje MOL-a o arbitraži

Kompanija MOL je u priopćenju prošloga tjedna poručio sljedeće: “Presuda arbitražnog suda sa sjedištem u Washingtonu znači da je predsjednik i izvršni direktor MOL-a Zsolt Hernádi nevin”.

Turudić kaže da ako je Arbitražni sud bilo što i procjenjivao u odnosu na Hernadija, da je to činio samo u svrhu tog arbitražnog postupka.

“Izvan tog arbitražnog postupka ta odluka nema nikakvu pravnu snagu, pogotovo ne u odnosu na pravomoćnu presudu hrvatskih sudova. Mene čudi zašto se mađarska strana referira na odluku Suda Europske unije u Luksemburgu koji je jasno rekao, čije su odluke obvezne za sve zemlje članice Europske unije, da je Hrvatska u odnosu na osobu koju ste spomenuli izdavajući europski uhidbeni nalog postupala u skladu s europskom praksom i stečevinom, a druga strana je postupala flagrantno suprotno tome. Mi smo postavili ukupno pet pitanja u zahtjevu na prethodno pitanje i u svih pet pitanja je pozitivno odgovoreno u korist Hrvatske”, kaže sudac i dodaje da je druga stvar što je naša Vlada procijenila da neće poduzimati nikakve daljnje korake u tome.

“Vlada se mogla obratiti Europskom parlamentu, mogla se obratiti Europskoj komisiji, nekoliko je načina na koje se to moglo. To je tako, to je politička odluka. To je jedna od rijetkih odluka koja je išla u našu korist i koja je prošla ispod radara hrvatske javnosti”, kazao je.

Potezi predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić prošlog je četvrtka je smijenio suca Damira Kosa s dužnosti predsjednika kaznenog odjela najvišeg suda, a Marina Mrčelu s mjesta šefa Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse sudova pri Vijeću Europe i Europske unije.

Dobronić je kazao kako su suci Kos i Mrčela svojim izjavama i postupcima doveli do toga da je izgubio povjerenje u njih kao u svoje najbliže suradnike. Turudić je rekao da neki od sudaca zarađuju puno više u izvansudskim aktivnostima nego u sudačkom poslu i da im nitko to ne brani.

“Zanimljivo da predsjednik Vrhovnog suda nije reagirao na suca Kontreca koji zarađuje puno više od suca Kosa i Mrčele koji je na tom skupu također bio vrlo oštar. Sačuvaj Bože da bih zazivao takvo postupanje prema Kontrecu. Nisu oni smijenjeni. Prejake su riječi kad se govori da oni neće surađivati, oni su isti tim. Oni nisu smijenjeni nego je napravljena izmjena godišnjeg rasporeda posla”, rekao je.

Turudić napominje da u Zakonu o sudovima piše da sudac ima pravo pisati znanstvene i stručne radove.

“Suci nisu nikakva kasta, oni su kontrolirani više od svih profesija u Republici Hrvatskoj. Suci su kontrolirani sve do europskih sudova. Putem žalbenih postupaka, putem njihovih odluka. To je jedna fama koja stalno kruži da su suci privilegirana kasta, to nije istina. Ja još jedanput ponavljam, možemo razgovarati da postoje neki začudni angažmani, ali to neka se ispita. Predsjednik Vrhovnog suda je ovlašteni predlagatelj stegovnog postupka”, ističe.

