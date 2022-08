Podijeli:







Bivši predsjednik Županijskog suda u Zagrebu i sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić gostovao je u Novom danu i komentirao optužnice protiv hrvatskih pilota, koje su podignute u Srbiji.

Turudić je rekao da on, da je na čelu optužnog sudskog vijeća, ne bi potvrdio optužnicu u obliku koji je objavljen u medijima, a objasnio je i zašto.

“Zato što ne udovoljava temeljnim zakonom određenim uvjetima da bi bila potvrđena. Taj postupak je već danas toliko kompromitiran i kontaminiran, tako da ljudi koji se nalaze u toj optužnici zasigurno već sada nemaju niti u budućnosti mogu imati pravedno suđenje, time je nepovratno povrijeđen član 6 Europske konvencije za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda”, rekao je Turudić.

Objasnio je da se ne radi o univerzalnoj jurisdikciji, na koju se pozivaju u Srbiji, nego o “nekoj srpskoj proširenoj univerzalnoj jurisdikciji”. “Oni su donijeli zakon o nadležnosti i ustroju, gdje su se samoodredili da su oni nadležni za sva kaznena djela na teritoriju bivše SFRJ. To je puno šire od načela univerzalne jurisdikcije, koju ima i hrvatski Kazneni zakon. Zatvoren je broj kaznenih djela kojima se može suditi po načelu univerzalne jurisdikcije, oni su protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, primjerice, zločin protiv čovječnosti, ratni zločin, terorizam i slično”, objasnio je sudac.

Što je sve počinjeno na štetu optuženika?

Naveo je i cijeli niz povreda na štetu optuženika, počevši od činjenice da im se sudi u odsutnosti.

“Pozivaju se na načelo univerzalne jurisdikcije, a sude u odsutnosti. Bilo bi logično da su našli nekog zločinca s vojne hunte u Africi pa mu sude, a ovdje sudiš čovjeku koji je nedostupan. Samo to suđenje u odsutnosti je vrlo sporno, vrlo odiozno kada to komentiraju europski suci za ljudska prava”, rekao je Turudić.

Optužnicu je pročitao i kazao da je to “neka preambula optužnice koja nema puno veze s pravom”. “To je političko viđenje srpske strane u odnosu na ono što se događalo tijekom Domovinskog rata”, rekao je Turudić, dodavši da je i Haaški sud donio pravorijek po kojemu Oluja nije organizirana radi etničkog čišćenja.

“I zato govorim da je optužnica politička. Ona ne udovoljava kriterijima međunarodnog prava i europske pravne stečevine”, rekao je.

Navedenih 27 svjedoka slabašan su dokazni materijal, smatra sudac. “Vidio sam da će se čitati Zakon o službi u oružanim snagama, postupovnik Hrvatske vojske, Brijunski transkripti… To su notorne stvari, ne znam kako se iz njih mogu izvući zaključci o konkretnom događaju. Ne znamo je li u toj koloni bilo vojske i naoružanja, ja imam saznanja da je bilo, a ako je bilo, to je bila vojna kolona u kojoj je bilo i civila i to je legitiman vojni cilj”, rekao je Turudić.

“Zapeli smo na prvoj stepenici”

Dodaje da se zapelo na prvoj stepenici cijeloga slučaja, a to je suđenje u odsutnosti. “Da bi se sudilo u odsutnosti, trebaju se zadovoljiti tri temeljna uvjeta. U generalijama je napisano da je nepoznato prebivalište nekih generala, a kako onda Srbi znaju da su nedostupni? Piše da se ne može vodoti postupak u Hrvatskoj, a ne znamo može li ili ne može, jer Srbi nikad nisu tražili da se to dogodi. Treće je da postoje osobito važni razlozi. Uvijek su važni razlozi u suđenju u odsutnosti”, rekao je Turudić.

Naveo je primjer kako je u dosadašnjim slučajevima Hrvatska to radila. Poslala bi, objasnio je, poziv diplomatskim putem, a tijekom istrage bi se tražilo zamolbeno ispitivanje putem videolinka. “Stotine puta smo to radili, a Srbi ništa od toga sad nisu napravili”, rekao je Turudi, koji je činjenicu da hrvatsko Ministarstvo pravosuđa službeno ništa ne zna o optužnici nazvao grubom povredom zakona.

“Najprije se pozivaju ljudi da se vidi jesu li dostupni ili nisu, pa se onda odlučuje daljnji tijek, ali to se ne može učiniti prije početka rasprave, a ovdje rasprava nije ni zakazana. Ti ljudi nisu dobili poziv na sud, ti su ljudi uskraćeni u svojim temeljnim ljudskim pravima i slobodama”, rekao je Turudić.

Dodao je da Srbija po Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći može od Hrvatske tražiti da se izruče optuženici, o čemu bi odlučivalo Vijeće Županijskog suda, nakon čega bi odluku donijelo Ministarstvo pravosuđa. “Oni ništa od toga nisu napravili. Hrvatska ima pravna sredstva da zatraži od Interpola da se ta tjeralica blokira i da je to postupak koji se vodi zlouporabom političke moći”, rekao je Turudić.

Upitan može li tjeralica Interpola svejedno biti aktivna i smiju li u tom slučaju generali putovati u, primjerice, BiH, Crnu Goru, Makedoniju i druge zemlje izvan Europske unije, Turudić je rekao da je za postupak ekstradicije i raspisivanje tjeralice nadležan Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći. “Bi li bilo mudro da idu u BiH ili Crnu Goru? Pa ja im to ne bih savjetovao, posebice ne da idu u Republiku Srpsku, ali zasad on i mogu putovati u sve zemlje svijeta”, rekao je Turudić.

Nesuvislo pravno obrazloženje na kraju optužnice

Nesuvislim je ocijenio pravno obrazloženje na kraju optužnice. “Tužitelj koji je pisao pisaćim strojem optužnicu očigledno nije kvalificiran, ne razlikuje državljanstvo i nacionalnost. Ti ljudi, pa i koji su stradali, bili su državljani Hrvatske, ne SR Jugoslavije, nisu dolazili iz druge zemlje, nego iz Hrvatske. Oni se postavljaju kao vrhunaravni arbitar, koji je nadležan za sve događaje, ali mislim da oni nisu nadležni za sve ovo što se događa”, rekao je Turudić.

Što se tiče navoda u optužnici, da se pilote smatra odgovornima za kazneno djelo ratnog zločina u supočiniteljstvu, Turudić je rekao da to znači da je više osoba zajedno počinilo jedno djelo. “Nevjerojatno je da znaju tko je zapovjedio, ali ne znaju kome je zapovjeđeno. Kako mogu biti nepoznati počinitelji, a poznati su nalogodavci?”, upitao je sudac.

“Naravno da je grozna stvar što je u jednom navratu poginulo 9 ili 10, a u drugom 3 ili 4, i da je bilo i starih ljudi i djece, tim činjenicama se kao bijednom moralnom ucjenom koriste i visoki srpski dužnosnici. Naravno da treba izraziti žaljenje i pijetet prema žrtvama. 2006. godine bio je sporazum između hrvatskoj Državnog odvjetništva i državnog odvjetništva u Beogradu da ćemo jedni drugima ustupati dokaze. Zašto ih onda nisu ustupili našim kaznenim progonima? Taj je sporazum vrlo brzo umro. Bilo je vremena da se ustupi kazneni progon. On se i danas može ustupiti pa možemo procijeniti je li on nužan i ima li dovoljno dokaza da se može ići u taj kazneni postupak”, rekao je Turudić.

Ne smije se spavati i reći da oni neće voditi kazneni postupak samo zato što smo im mi rekli da ga ne vode. Srbija ima sjajnih odvjetnika, koje trebamo angažirati, a ne uzeti ove koji brane po službenoj dužnosti, poručuje sudac Visokog kaznenog suda.

“Mislim da je fetva upućena, da je strelica poslana i da neće biti dobar epilog za optuženike, jer se očigledno radi o montiranom političkom procesu u kojem je presuda već dobrim dijelom donesena”, rekao je Turudić.

