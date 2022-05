Podijeli:







Izvor: N1

Mirela Čavajda, trudnica kojoj su liječnici odbili izvršiti prekid trudnoće u 26. tjednu unatoč tome što je bebi otkriven zloćudni tumor na mozgu, dala je izjavu za medije nakon konzultacija u kliničkoj bolnici Merkur.

Nakon pregleda u Merkuru, Čavajda je rekla da joj je rečeno da se njen slučaj hitno šalje na drugostupanjsko etičko povjerenstvo u KBC Rebro. “Sad opet čekam.”

Navela je da je za komplikacije saznala u 24. tjednu trudnoće.

VEZANE VIJESTI Saborske zastupnice: Sustav je dužan svakoj ženi osigurati pravo na pobačaj “Liječnici su i ranije slali žene da pomoć potraže u Sloveniji”

“U 20. tjednu sam došla na pregled kod svoje redovne ginekologinje i bilo je sve ok, i poslije sam došla u 24. tjednu i onda je ona vidjela tvorevinu na desnoj hemisferi mozga te me poslala hitno na prijem na Sveti Duh. Isti dan sam došla, to je bio utorak navečer 19.4., primljena sam”, kazala je Čavajda pa nastavila:

“U četvrtak ujutro nakon magneta mi je doktorica rekla da je to preliminarno tumor ali da još ne mogu ništa reći. U petak smo poslali sve papire etičkim povjerenstvima, u sve četiri bolnice i još uvijek čekamo da se netko odazove.”

Kaže da je javno istupila zbog drugih žena u Hrvatskoj. “To se već sad nekom događa. Koliko se žena javilo i koliko će ih se još javiti… Radim to za žene i svu našu djecu, jer ja mogu dobiti kćer kojoj će to isto tako jednog dana dogoditi. Što onda, sustav će reći ‘žao mi je i sretno’. To je sve što mi dobijemo.”

Kaže da je dobila veliku podršku svojih prijetlja i obitelji te da je dobila “ocean poruka” drugih žena.

Ponovila je još jednom da joj je njena ginekologinja poručila da se uputi u Sloveniju, a tri dana poslije je to rekla liječnica na Svetom Duhu. Tjedan dana kasnije joj je rečeno da je u pitanju veliki tumor koji raste, “da su djetetove šanse za normalan život gotovo nikakve, da možda umre prije nego što se rodi i neka idem odmah pomoć potražiti u Sloveniju”.

“Nitko od njih me nije uputio ni na jedno etičko povjerenstvo”, dodala je.

Čavajda je istaknula da ništa nije dobila, nikakvu psihološku pomoć – osim žao mi je i sretno.

Ako mišljenje etičkog povjerenstva bude negativno, kazala je da će otić u Sloveniju gdje ima dogovoren prekid trudnoće.

“Nekako se nadam da će se nešto desiti u ova tri dana”, rekla je.

Žena hrabrost - Mirela Čavajda!

"Radim sve ovo zbog drugih žena koje se mogu naći u ovoj situaciji. Možda ću i ja imati kćer i ne želim da prolazi ovo sve što prolazim ja." #n1info pic.twitter.com/39EX5bDrQt — Ivana Tomić (@tomicivanaa) May 5, 2022

Podsjetimo, o slučaju koji je zgrozio Hrvatsku u srijedu se oglasilo i Ministarstvo zdravstva koje je poručio da “svaka žena ima pravo na pobačaj nakon 10. tjedna zbog medicinskih indikacija”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.