Izvor: N1

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot komentirao je za N1 Studio uživo Vladine mjere za pomoć građanima koje uključuje i zamrzavanje cijena nekih namirnica.

“Povlačenje s polica bilo je očekivano. Limitiranjem cijena na dulji rok uvijek se događa veća inflacija ili nestašice. Vlada je to mogla naučiti iz povijesnih primjera poput Jugoslavije ili Srbije, koja je uvela limit na šećer, koji je nestao s polica. Vidjeli smo da model HEP-a koji se godinama primjenjivao, pa se išlo u nasilnu privatizaciju sektora. Nisu ništa naučili jer je puno opskrbljivača propalo”, rekao je Troskot.

Navodi kako se Vlada vodila PR strategijom. “Pokazuje se kao da su pomogli s 21 milijardom kuna. Oni su sav trošak prebacili na gospodarstvo, a nerealna je priča da će netko proizvoditi i kupovati po tržišnim cijenama. Ako netko kupuje ulje po tržišnim cijenama, a prodaje po limitiranim, to nitko ne želi raditi. Tako je cijeli lanac poremećen”, rekao je.

Izvor cijelog problema, kako navodi, je nasilni ulaz u eurozonu.

“Cijene su po pitanju hrane rasle najviše u EU i tu se pojavljuje efekt ljeta, kada svi dižu cijene. Kada uzmete efekt energetike i sličnih fiskalnih mjera na razini EU, svejedno s rasle cijene hrane. Ljudi već sada razmišljaju o tome da idu u Mađarsku ili Trst po nabavku namirnica. Vratit ćemo se u doba Jugoslavije, kada se auti pune namirnicama iz drugih država, a s ovom cijelom mjerom smo dodatno uništili proizvodnju”, rekao je Troskot.

Kaže kako bi se nestašice možda i dogodile prirodnim putem. “Netko tko dolazi u dućan nije spreman platiti 36 kuna za ulje, pa bi cijene krenule prema dolje. Tržište bi slalo signale samo po sebi”, rekao je.

“Potrošač je taj koji određuje što će kupiti i po kojoj cijeni. Mislim da je podcjenjivanje potrošača ovdje velik faktor. Mislim da su ove intervencije opasne jer povijesne prilike diljem svijeta pokazuju da radi ovakvih intervencija dolazi do veće inflacije i nestašica”, rekao je.

Navodi da ga je, dok je prošle godine upozoravao na rast inflacije i cijena, tadašnji ministar gospodarstva Tomislav Ćorić nazivao “dežurnim katastrofičarom”. “Upozoravali smo i davali dodatne prijedloge. Nitko me ne može uvjeriti da nalazišta plina u Slavoniji nisu mogla biti eksploatirana”, rekao je.

“Plenković je najopasnija osoba u državi”

Komentirao je i premijerovu izjavu kako u Hrvatskoj postoje opasne osobe koje žele nasilno maknuti vlast.

“Najopasnija osoba u Hrvatskoj je Andrej Plenković. Vidjet ćemo što će se dogoditi, a nemojmo zaboraviti kako su ga ljudi u Petrinji dočekali, kada su ga gađali grudama. Nemojmo zaboraviti niti da se Banovina ne obnavlja, kao niti Grad Zagreb. Sve je to bilo najavljivano, a opet ćemo mi na kraju sve to plaćati. Oružje koje on ima je proračun, odnosno cijeli naš novac”, rekao je.