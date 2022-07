Podijeli:







Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot komentirao je za N1 Studio uživo ulazak Hrvatske u eurozonu.

“Most se zalagao da se u ovom trenutku ne ulazi u eurozonu jer će se posljedice prije svega osjetiti na inflaciji. Dolazi do povećanja cijena, odnosno zaokruživanja. Kad uđemo u euro te cijene koštanja proizvoda i usluga bit će puno veće u eurima nego što bi bila realna cijena”, tvrdi.

Dodaje da se to već sada osjeti, nema nikakvih kontrola na tržištu i to se odražava i na budžetu građana, pogotovo onih najsiromašnijih. Navodi da će ulaskom Hrvatske u eurozonu svaka sljedeća recesija dovoditi do iseljavanja onog najvitalnijeg dijela stanovništva.

“Imat ćemo usporedbu cijena u eurima, a ne očekuje se da će stanovništvo iz zemalja u eurozoni naseljavati Hrvatsku. To će dovoditi do još većeg pada demografske slike”, ističe.

Kaže da se uvođenjem eura u ovom trenutku neće ništa promijeniti jer će Hrvatska zbog reformi koje ne provodi ostati i dalje uvozna zemlja. Uvozit će se još više dobara i usluga iz EU-a. “To je samo jedan transakcijski trošak koji će se maknuti za europske izvoznike”.

Hrvatska je krhka zemlja, koja je uvozno orijentirana i na ovakav ekonomski šok nije spremna, naglašava.

Odlazak Zdravka Marića

Komentirao je i odlazak Zdravka Marića i rekao da još nitko ne zna pravi razlog odlaska. Smatra da je jedan od glavnih razloga ono što je Marić predvidio da dolazi, a to je zapravo teška situacija za hrvatsko gospodarstvo.

“Ministar financija ispucao je sve što je mogao u mjerama fiskalne politike, u smislu da su smanjeni PDV i trošarina, i sada su zaduživanja po većim kamatnim stopama što znači da će svako novo zaduživanje biti puno skuplje”.

Smatra i da je Marić otišao u najbolje vrijeme za sebe te je ostavio vruću stolicu Marku Primorcu koji će se morati boriti protiv krize koja dolazi. “Nisam siguran da je Vlada stabilna i da će izdržati pritiske jeseni”, zaključuje saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.

